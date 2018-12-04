大型機具藏市值12億元K毒 可供360萬人吸食

2018年12月04日 17:29 中時 張穎齊

專案小組今年5、6月，陸續查獲到3起毒品走私案，販毒集團分別用陶瓷熱處理爐、液壓缸及人造石板材等大型機具及石材，夾藏毒品。（張穎齊攝）

基隆檢、警、調、關、憲、海巡等單位，今（4）日聯手在基隆關發布記者會指出，今年5、6月先後查緝到3件大陸毒品走私案，販毒集團將毒品夾藏在陶瓷熱處理爐、液壓缸及人造石板材等大型機具及石材內，共被查獲到1200餘公斤K他命及50公斤安非他命原料，K毒的黑市價格估計高達12億元，可供360萬人吸食。

專案人員指出，3起毒品走私案的手法共通點，都是從大陸走私進口，並利用道具夾藏毒品，且各種道具的仿真度達100％，透過基隆關的緝毒犬及X光儀器檢驗下，發現毒品。

基隆關於5月30日查獲98片人造石板，共分4盤包裝，其中有2盤將石板挖空，用黑白膠黏著，夾藏了K他命703包共710公斤，其中201包還用茶葉袋包裝偽裝成紅茶，調查局航基站等單位隨後在林口逮捕接獲貨高男（25歲），並透過兩岸共同打擊犯罪機制，在大陸廣東省東莞市及吉林省陸續逮捕主嫌周男（50歲）等5人。

6月3日則發現一批陶瓷熱處理爐，爐子的外觀有完整的進料台、熱風循環、網帶傳動等裝置，裡頭卻有用舊衣服包覆，衣服下方藏有用茶葉袋包裝的K他命共198公斤，另外還有2個黑袋子夾藏50公斤的安非他命原料氯假麻黃鹼，專案小組則在桃園逮捕接貨的陳男（31歲）。

專案小組6月5日破獲液壓缸毒品案，販毒集團將K他命夾藏在液壓缸中2支內管，每支內管又藏有5個鐵桶，鐵桶內被包覆鋁箔紙，想藉此阻絕X光機檢驗，但仍被眼尖的查緝人員拆卸，發現內管及鐵桶共藏301公斤K他命，隨後同樣在桃園逮捕接貨的邱男（35歲）。

專案人員說明，3件毒品案的犯嫌均依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，專案小組也持續追根溯源、擴大追查。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )