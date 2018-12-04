泰隆艾格頓自豪「1秒3射」 化身羅賓漢苦受訓

2018年12月04日 17:11 中時 潘鈺楨

電影《羅賓漢崛起》（Robin Hood）中，以《金牌特務》（Kingsman）走紅全球的好萊塢小鮮肉泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演劍術高超百射百中的羅賓漢，泰隆一開始雖不諳劍術，但在受大師集訓後的成績卻讓人驚豔，泰隆說：「電影中那些打鬥與射箭都是我自己來的，為了演出這個角色我接受了好幾個月的劍術訓練，現在1秒射3支箭對我來說就像喝水。」

除了泰隆艾格頓，在年底史詩鉅獻《羅賓漢崛起》中，還有飾演羅賓漢恩師的奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx），導演奧托巴瑟斯特（Otto Bathurst）說：「找傑米福克斯演小約翰真的很瘋狂，但一定會很棒，他有嚴厲卻又不失詼諧的個性，只要他在片場，就會讓所有人笑不停。」傑米福克斯則說：「電影中場景的布置、攝影機的捕捉手法，都讓這部片既真實又壯闊，真的很過癮，這跟你老爸所知道的羅賓漢不同。」

牌特務再耍痞?!【羅賓漢崛起】HD最新中文正式電影預告

歷時四個多月拍攝，電影《羅賓漢崛起》將拍攝片場打造成粗曠又精緻的工業風格，導演說：「這個世界是你前所未見的版本，在我們的電影裡，弓箭就是槍，槍戰哪有只開一槍的，當然是火力全開萬箭齊發。」被譽為史上最性感羅賓漢的泰隆艾格頓則說：「這些機智、風趣又討喜的角色們，不但要應付不要命的凌空跳躍、激烈打鬥，還有刺激的馬車追逐戰，但每個人都很興奮，這種電影不精彩，怎樣才叫精彩！」

《羅賓漢崛起》講述年輕的羅賓漢（泰隆艾格頓 飾）參加十字軍東征後回到家鄉，本以為能安穩度日，卻目睹在暴政統治下，社會充斥犯罪和酷吏，人民在政府暴行下叫苦連天。為了找回和平，羅賓漢聯手正義的夥伴，試圖對抗這群暴虐、腐敗的官吏和貴族，重建美麗家園。電影12月20日在台上映。

(中時 )