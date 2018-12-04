梅根太搶戲！凱特媽打破15年沉默 破天荒受訪

2018年12月04日 17:09 中時電子報 吳映璠

梅根與凱特處不來的消息傳得沸沸揚揚，儘管英國皇室亟欲冷卻這項傳聞，外界仍持續睜大眼睛緊盯兩人動作，現在，就連甚少在媒體上發言的凱特媽媽都決定打破沉默，在威凱大婚後首度接受媒體專訪，英國媒體評論選在此時受訪的時機點相當耐人尋味，梅根與凱特的競爭關係逐漸浮上檯面。

打破15年沉默，凱特母親卡蘿破天荒接受媒體採訪。

凱特的母親卡蘿（Carole Middleton）破天荒接受媒體專訪，而且還連接兩場，雖然表面上是為了慶祝自己的派對道具公司「派對行頭」（Party Pieces）成立30周年，不過選在女兒與妯娌梅根不合傳聞進入高潮的時刻受訪，時機點之巧妙耐人尋味。

英國「每日郵報」（Daily Mail）指出，卡蘿從不受訪的。在媒體面前謹慎小心是卡蘿對自己的堅持，唯一一次在媒體面前說比較多話，是當年威凱還在拍拖時，她就表明「自己不是、也不想當名人」，自此便在媒體面前封口，15年來始終如一，即便是威凱的訂婚宴上，她與丈夫也僅吐露6個字：「我們從不受訪」。

至於為何選在此時打破沉默？報導認為與梅根有很大的關係，不得不讓凱特娘家的公關政策大轉彎。

文章分析，在梅根嫁進來之前，凱特一家是英國皇室最受歡迎的親家，重大皇室活動上都被保留第一排座位，兩年前，凱特父母還受邀到女王位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾（Balmoral）莊園作客，狗仔還拍到女王親自駕車，當時卡蘿就坐在隔壁的副駕駛座上，凱特娘家備受禮遇的程度是過去其他姻親都沒享受過的。

不過現在梅根進來了，好萊塢演員的歷練讓她迅速適應公眾生活，梅根母親多莉亞（Doria Ragland）形象優雅、父親湯瑪斯（Thomas Markle）的假照片風波、哈利又是僅次於女王之後最受歡迎的皇室成員，再加上梅根有孕，種種因素都讓哈利與梅根成為目光燈追逐焦點，進而衝擊威凱地位。

報導指出，卡蘿可能也很在意查爾斯王子與梅根母親的關係更為緊密。自從查爾斯王子代替湯瑪斯牽著梅根走上紅毯，多莉亞就相當尊敬這位親家公，而據傳查爾斯一直很感冒喬治、夏綠蒂、路易三個孫子和凱特娘家比較親近，因此他現在亟欲與多莉亞建立緊密聯繫。

凱特與梅根的傳聞看似只因個性不合而起，實際上兩家人很可能暗自較勁，兩人的競爭關係逐漸浮上檯面。

(中時電子報)