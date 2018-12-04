超愛奶黃流沙包 Against the Current來台追小吃

2018年12月04日 17:15 中時 潘鈺楨

Against the Current以強而有力的節奏開場。（Live Nation理想國提供）

曾三度來台開唱都門票完售的美國新生代搖滾樂團Against the Current(逆流而上)，1日晚間在Legacy Max信義劇場開唱，現場吸引近2000名歌迷到場。

過往幾次來台都來去匆匆，沒有時間好好逛逛台北，這次演出結束之後剛好有空出一天的行程，成員三個人興致勃勃的已經準備好要跟著網路上部落客的台灣美食介紹影片，去好好品嘗各種台灣小吃，提到台灣的食物，主唱毫不猶豫地馬上說出自己超愛奶黃流沙包，對於記者推薦的臭豆腐更充滿好奇，打算趁著明天的空閒時間去夜市親自體驗傳說中的「臭」美味。

提到對台灣的印象，除了台灣人的親切與熱情之外，Chrissy對於台灣歌迷的音感讚嘆不已，他說去過這麼多國家演出，台灣歌迷是少數拍手都在拍點上的，讓他們印象深刻。四度來台開唱，除了帶來新專輯的歌曲，也希望可以藉由現場表演，讓歌迷感受到他們音樂創作中的情緒，希望大家離開演唱會的時候就像看完一場高潮迭起的電影一樣。

去年曾在「英雄聯盟」世界大賽開幕式中和周杰倫合作過，被問到最近想合作的藝人，Chrissy說最近他們很熱衷K-POP，尤其喜歡BLACKPINK和BTS等團體，甚至看著網路上的舞蹈教學影片學他們的舞蹈，希望有機會可以跟他們合作。聽聞下禮拜BTS就要在台灣開唱，惋惜地說如果可以再多留一個禮拜就好了，瞬間變身小迷妹。

今晚的演出以新歌〈Strangers Again〉強而有力的節奏開場，主唱Chrissy一身勁裝皮褲登場，帥氣又不失性感，一開口就以爆發力十足的招牌唱腔大展舞台魅力，搭配張力滿點的肢體動作，炒熱現場氣氛，讓全場陷入瘋狂，充滿能量的舞台更是令人熱血沸騰，接連演唱多首被歌迷點名為最想聽到的歌曲，包括〈Gravity〉、〈Personal〉、〈In Our Bones〉，讓整晚演出毫無冷場，最後以Chrissy自己在上張專輯中最喜歡的歌曲 〈Wasteland〉為演唱會畫下完美句點。

(中時 )