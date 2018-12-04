川普砍軍費 議員嘆「大國競爭」恐輸掉了

川普大減軍費以緩解預算赤字引發軍事委員會擔心，美國無法面對如中俄等大國競爭。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

說好的軍費呢？美國總統川普上任之際曾許諾增長軍費，如今再次上演「髮夾彎」，宣布大減軍費以緩解預算赤字。此消息引起諸多國防委員不滿以及美軍反彈，更有議員大嘆，若大砍國防預算，將來恐無法面對如中俄等大國競爭。

根據美國海軍研究協會（USNI）11月28日報導，美國參議院軍事委員會召開國防策略與發展聽證會，會後公布表示，沒有穩定增長的經費以及清晰的國防政策，美國的國防戰略將無法應對中國大陸在印太，以及俄羅斯在東歐地區的挑戰。

資深外交官埃德爾曼（Eric Edelman）與退役海軍上將羅格德（Gary Roughead）在會議開始表示，7330億美元的國防預算已經是「大國競爭」的底線，若低於此，美軍將無法完成核力量和常規力量的優勢。埃德爾曼表示，若川普政府預計在財政年度2020年將國防預算砍至7000億美元，將會是「誤入歧途」，並表示軍事委員會對此感到不安。該委員會在公告中建議，為了維持現有軍備與實現美軍現代化，國防支出水準應每年增長3%至5%，高於通貨膨脹水準。

除了預算問題，埃德爾曼指出「大國競爭」戰略文件沒有檢查中俄聯手針對美軍的可能性。或者中俄兩大威脅分別在不同地區同時製造危機之時，美國應該如何應對，並表示「顯然目前美國沒有好的答案」。

美國資深外交官擔心，美國戰略文件中沒有想定中俄同時聯手對美造成的威脅。影片為中俄2018年聯合軍演。

雖然川普上任後屢次誓言「大力重建」武裝部隊，但他現在似乎心生遲疑。白宮10月剛宣布，各部會必須將明年10月起的2020會計年度預算削減5%。川普表示，希望國防支出砍為7000億美元。川普3日在推特上表示，將與中俄領導人討論終結他所謂「大規模且不受控的軍備競賽」，並抱怨軍費支出實在「瘋狂」。

但美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）本月1日在加州演說曾警告，最好不要砍國防部預算。他提到國會領袖最近的投書內容時說：「削減軍費將無助終結赤字，我認為這樣做會對部隊以及他們所保衛的美國人民造成傷害，我們都知道如今美國其實撐得過去。」

(中時電子報)

文章來源：Panel: National Defense Strategy Doesn’t Meet Challenge of Countering China, Russia

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