男星遭控拍戲摸向李佳豫「大腿內側」 連奶奶也沒放過

2018年12月04日 17:15 中時 林淑娟

潘柏希。（台視）

蔡黃汝。（台視）

李佳豫。（台視）

為強化對西語系國家文化交流，展現台灣軟實力，外交部推動「中華民國優質電視偶像劇海外輸出」計畫邁入第四年，除了將台灣戲劇跨足海外至中南美洲與加勒比海地區英語邦交國，今年並首度將觸角延伸至東南亞國家菲律賓、印尼。本屆由台視《新世界》雀屏中選，該劇主角蔡黃汝(豆花妹)、李佳豫、潘柏希、陳文山4日出席記者會，看著片花中出現的已故藝人楊可涵時，突然感傷。豆花妹說，光是看到照片中的「小白兔」，她就滿想哭的，潘柏希也說：「感覺很像她今天只是有事不能來。」

該劇2014年底拍攝，2015年初播出，楊可涵於2015年7月輕生過世。雖然離拍攝時間已隔4年，不過豆花妹、李佳豫、潘柏希、陳文山再同台時提起楊可涵時些許感傷，但談起當年拍戲互動點滴，則是笑鬧依舊。潘柏希還被陳文山爆料他拍戲時有個「手亂抓、亂摸」旁人的壞習慣，李佳豫聽了加碼爆料，他在後來的另一部戲還摸過她「不該摸的地方」：大腿內側，讓當時正在演中槍掛掉的她因為癢而差點笑場。

陳文山與潘柏希三度合作、其中兩度演父子，他說，潘柏希一旦緊張，就會下意識抓旁邊的人的手或衣服，常常被旁邊的演員抱怨「你抓我幹什麼」，甚至連演他奶奶的吳佳姍後來也受害，跑來跟他抱怨：「你要不要說說他！」後來他拍戲時觀察，潘柏希果真從抓她衣服開始，「慢慢的手就上去了」，事後問他：「你剛剛在吃佳姍姐豆腐嗎？」他驚嚇回：「有嗎？」

在《天若有情》和潘柏希配對，被他摸過大腿內側的李佳豫說，當時沒有覺得他在暗示什麼，只是心想：「你吃豆腐吃得太明顯了吧？」本來該劇剛拍攝時，因為他話少，她一度覺得他有梁朝偉的感覺，「摸大腿時已經不覺得是梁朝偉了！」

潘柏希說，最早李佳豫問他「你剛剛在摸我嗎」時，因為她口氣沒有很兇，他也不以為意，後來慢慢有很多人抱怨，他才意識到自己拍戲緊張時有這毛病，現在已經逐漸改掉，「我鄭重跟大家道歉！」

豆花妹聽了笑說：「我是那個沒有被摸的！」潘柏希自招拍戲當時自己很怕豆花妹，因為表哥是她的粉絲。他還爆料當時在台南拍戲時，豆花妹有一天突然問：「你要不要看我的露點照？」他欣喜答「好啊」，還得意自己領先其他宅男們一步，結果豆花妹最後拿出「台南安平豆花的珍珠豆花照」，把他和其他很期待的男性工作人員都「冷」瘋了。

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