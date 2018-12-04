2018感恩季開跑 為433位弱勢孩童圓夢

新竹市長林智堅（左四）4日籲請民眾一起來參加「新竹市感恩季─有你真好 Thank You！」為弱勢孩童圓夢活動。（陳育賢攝）

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新竹市長林智堅（中）4日籲請民眾一起來參加「新竹市感恩季─有你真好 Thank You！」為弱勢孩童圓夢活動。（陳育賢攝）

邁入第4年的「新竹市感恩季─有你真好 Thank You！」為弱勢孩童圓夢活動，將在7日起展開，此次系列活動包含耶誕點燈、耶誕市集及感恩耶誕晚會，市府更結合9家百貨量販業者合作推出認購心願卡，要一同為433位弱勢兒童少年們圓夢。

社會處長李季縈表示，今年的「有你真好 Thank you！」感恩活動，共規畫了「感恩季圓心願．愛無限」、「耶誕點燈」、「耶誕市集」及「感恩耶誕晚會」等4大主題，要讓整座城市瀰漫節慶與溫馨風情。

而系列活動將於7日晚上在東門城廣場為城市點燈揭開序幕，接著在22日與23日晚上市府前廣場有耶誕感恩晚會、23日下午在北大公園有耶誕市集，感謝城市英雄，將溫暖傳遞至城市每個角落。

市長林智堅則表示，感恩季就像今年的暖冬一樣，非常溫暖，他4年前上任後就開始在12月啟動感恩季活動，感謝所有新竹市民及社福團體、企業社會共同的支持，今年活動讓需要關心的433位孩童，在願望卡上寫上小小心願，希望企業夥伴及市民，共同協助完成，這對市民來說雖只是舉手之勞，但對弱勢孩童來說，卻是困難重重的夢想。

林智堅說，今年要特別感謝遠東集團旗下10家公司的熱心贊助，協助辦理感恩季的系列活動，也感謝代表遠東集團的巨城總經理羅仕清給予新竹市政府很大的支持，希望新竹市民及企業，共同秉持施比受更有福的精神，讓更多需要被關懷的人，都能得到妥善的照顧。

羅仕清指出，遠東集團連續4年參與感恩季活動的意義非常重大，新竹市是全台最幸福的城市，加上最幸福的市長帶領市民創造幸福，這分愛是大家所需要的，希望所有企業共同將愛發揚出去。

社會處表示，感恩季活動在2016年協助了216位弱勢兒童完成心願，2017年也替400位弱勢兒童成功圓夢，今年要再擴大為433位孩子達成願望。

即日起至遠東巨城購物中心、新竹大遠百、遠東SOGO百貨站前店、新竹Big City館、大魯閣湳雅廣場、晶品城購物廣場、大潤發湳雅店及愛買新竹店及藍印子等9大百貨量販店可認購心願卡，讓弱勢兒童感受歡慶佳節的溫暖氛圍。

(中時 )

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