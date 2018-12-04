人行要求第三方支付1月14日撤銷備付金銀行帳戶

2018年12月04日 17:43 工商 賴瑩綺

中國基金報報導，近日人民銀行支付結算司下發「關於支付機構撤銷人民幣客戶備付金帳戶有關工作的通知」特急文件，規定支付機構應於明年1月14日前撤銷人民幣客戶備付金帳戶。同時，支付機構應制定確實可行的銷戶計劃，與備付金銀行做好溝通，明確銷戶時間。

通知提出，支付機構能夠依托銀聯和網聯清算平台實現收、付款等相關業務的，應於明年1月14日前撤銷開立在備付金銀行的人民幣客戶備付金帳戶，規定可以保留的帳戶除外。也就是說，人行要來接管這部分「巨款」。

支付人士表示，對不少支付機構而言，利用備付金吃利息是重要盈利來源，一般支付機構在銀行開立兩類帳戶，一個是備付金專用存款帳戶，一個是備付金收付帳戶，雖然監管規定備付金不計息，但實際操作中，由於用戶每筆交易的時間差等，尤其是預付卡業務，存款帳戶和收付帳戶之間會形成差額，這部分餘額或將成為生息資產。餘額越高，第三方支付機構的議價能力越強，一般情況下，年化收益率會比活期存款略高。

據媒體報導，目前支付寶和財付通兩家支付巨頭沉澱的客戶備付金規模合計約兆元人民幣（下同）左右，佔全部支付機構備付金總量的90％以上。按照目前執行的備付金上繳75％比例測算，支付機客戶備付金總規模在10月末大概在1.3兆元。

(工商 )