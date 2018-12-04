星宇航空拚2020年開航 首批培訓飛行員明年赴美

2018年12月04日 17:23 中時 陳祐誠

星宇航空拚2020年1月開航，首批14名培訓飛行員明年3月將赴美受訓，進行為期1年的飛航訓練。而第二梯次培訓飛航員篩選及甄試，將於明年1月中展開，預計再招募20人。

星宇航空今年6月展開培訓飛航員計畫，1個月收到超過800位申請者報名，經過初階履歷篩選與甄試作業，原定錄取20名學員，但經嚴格審核後，僅有14名學員通過「初階面試」、「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」及「個人專業面試」，本月初正式簽約成為星宇航空培訓飛航員。

首批培訓飛航員預定於2019年3月前往美國鳳凰城，進行1年的飛航訓練以取得商用飛行執照（CPL），課程包含航機及儀器的實務操作，及專業學科如航空法、氣象學及導航學等，返台後再完成為期半年的機型轉換訓練，完訓並通過航路考驗後，即可正式成為星宇航空副機師。

星宇航空表示，第二梯培訓飛航員篩選及甄試作業，將在明年1月中展開，預計再挑選出20名優秀的應試者，計畫於明年9月送往美國培訓，學員國外受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔，凡具中華民國國籍、大專以上學歷（應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格的英文檢定證明，可上星宇航空網站（https://www.starlux-airlines.com）申請加入培訓計畫。

星宇航空規劃於明年底開始引進10架A321neo，2021年底陸續引進5架A350-900及12架A350-1000，其中A321neo及A350-1000皆為國內首次導入的最新機型。

(中時 )