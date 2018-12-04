千億CEO富尪捲性侵案 奶茶妹妹首現身模樣全變了…

「奶茶妹妹」章澤天在富尪捲入性侵疑雲後首度現身，模樣大變猶如黑化。(取材自微博)

友善列印
中時電子報

知名電商平台京東商城CEO、身價上看千億的富豪劉強東，2015年將小自己19歲的女神「奶茶妹妹」章澤天娶回家，老婆給他添了一個寶貝女兒，沒想到看似幸福美滿的豪門婚，在今年8月遭逢重大挫折，劉強東在美國明尼蘇達州捲入一起涉嫌性侵女大生的案件，至今事件尚未真相大白，警方仍在調查中，而事發後章澤天低調神隱，直至最近首度現身，模樣竟有了巨大變化，跟過去清新形象相差甚遠，引發熱議。

章澤天過去一直以清純氣質形象聞名。(翻攝自章澤天IG)

章澤天學生時期因為一張穿著校服、拿著奶茶的美照而在網路上爆紅，因而有了「奶茶妹妹」封號，其清新脫俗形象深植人心，即使結婚生子後亦然，而富尪劉強東捲入性侵女大生疑雲後，她已4個月避免露面，日前終於未出席活動現身，有微博主曝光她當天的模樣，赫見章澤天穿著深V上衣、畫了大紅唇，一洗過去清甜氣質，顯得相當性感冶豔。

章澤天在丈夫捲入醜聞後首度現身，竟展現出跟過去完全相反的模樣，轉變之大讓網友想到《後宮甄嬛傳》的劇情，將她代入表示：「以前的奶茶妹妹沒有了，站在你面前的是 鈕祜祿·章澤天」，說如今的章澤天氣場強大猶如黑化，但也替她感到惋惜，責備劉強東「老婆這麼漂亮還出去亂搞」，相當不應該。

(中時電子報)

中天新聞　紐時：京東創辦人劉強東涉性侵被捕獲釋

男星遭控拍戲摸向李佳豫「大腿內… 男星嚴重懼高症 為拍片克服心魔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。