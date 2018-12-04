千億CEO富尪捲性侵案 奶茶妹妹首現身模樣全變了…

2018年12月04日 17:23 中時電子報 吳品瑤

知名電商平台京東商城CEO、身價上看千億的富豪劉強東，2015年將小自己19歲的女神「奶茶妹妹」章澤天娶回家，老婆給他添了一個寶貝女兒，沒想到看似幸福美滿的豪門婚，在今年8月遭逢重大挫折，劉強東在美國明尼蘇達州捲入一起涉嫌性侵女大生的案件，至今事件尚未真相大白，警方仍在調查中，而事發後章澤天低調神隱，直至最近首度現身，模樣竟有了巨大變化，跟過去清新形象相差甚遠，引發熱議。

章澤天過去一直以清純氣質形象聞名。(翻攝自章澤天IG)

章澤天學生時期因為一張穿著校服、拿著奶茶的美照而在網路上爆紅，因而有了「奶茶妹妹」封號，其清新脫俗形象深植人心，即使結婚生子後亦然，而富尪劉強東捲入性侵女大生疑雲後，她已4個月避免露面，日前終於未出席活動現身，有微博主曝光她當天的模樣，赫見章澤天穿著深V上衣、畫了大紅唇，一洗過去清甜氣質，顯得相當性感冶豔。

章澤天在丈夫捲入醜聞後首度現身，竟展現出跟過去完全相反的模樣，轉變之大讓網友想到《後宮甄嬛傳》的劇情，將她代入表示：「以前的奶茶妹妹沒有了，站在你面前的是 鈕祜祿·章澤天」，說如今的章澤天氣場強大猶如黑化，但也替她感到惋惜，責備劉強東「老婆這麼漂亮還出去亂搞」，相當不應該。

(中時電子報)