2020總統立委大選脫鉤？當年綠委管碧玲力阻：要多花6.49億！

2018年12月04日 17:28 中時電子報 邱珮畇

上屆國民黨想脫鉤，綠委管碧玲跳出在臉書發文力阻「人民要多花6.49億元」。(管碧玲臉書)

民進黨九合一選舉大敗，綠媒董事長吳子嘉預測2020民進黨50席立委會輸到只剩下15席，要如何救立委，是民進黨現在最大的問題。現傳出總統大選跟立委選舉民進黨打算脫鉤處理，避免「母雞連累小雞」。資深媒體人黃暐瀚批，上屆國民黨想脫鉤，綠委管碧玲跳出在臉書發文力阻「人民要多花6.49億元」還說「哪個天才想找藉口」。

民進黨在九合一大選中慘敗，外界將矛頭指向中央執政不力，更傳出總統大選跟立委選舉打算脫鉤處理，避免「母雞連累小雞」。中選會副主委陳朝建在內政委員會備詢時說，中選會沒有預設立場，合併或脫鉤各有利弊；中選會在明年1、2月會提委員會報，最快會在6月決定是脫鉤或合併選舉。

昨天在《關鍵時刻》，主持人劉寶傑問，民進黨真有這麼怕立委落選?都要提出總統大選跟立委選舉打算脫鉤處理?資深媒體人黃暐瀚表示，過去其實立委跟總統本來投票日就不一樣，是2016年才一樣。過去總統都3月多選，選完5月上任。4年前國民黨曾上演「換柱風波」，擔心主將不強，國民黨心想是不是可以脫鉤先選立委，大難臨頭各自發。

黃暐瀚說，當時的民進黨立委管碧玲，立刻在臉書拿出一張有關分開選和一起選的價格表，若總統、立委分開選，要多花6.49億。四年前管碧玲曾痛罵「國民黨別鬧」，反而現在是民進黨自己提出來，不想跟賴清德、蔡英文一起選，他們很怕落選。

(中時電子報)