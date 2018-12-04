男星嚴重懼高症 為拍片克服心魔登熱氣球

2018年12月04日 17:28 中時 潘鈺楨

導演為了本片，打造出跟史實一樣大小的熱氣球。（采昌提供）

大衛克勞斯擔綱主演。（采昌提供）

改編史上最偉大真實逃亡故事的電影《奇蹟熱氣球》（Ballon），描述冷戰時期，兩位東德男子不堪強權壓迫，竟然異想天開，用有限資源去打造一個巨型熱氣球，並載著家人共同逃往西德。為了讓觀眾有真實且震撼的銀幕體驗，導演堅持不用特效後製，比照原本的尺寸，打造和真品一模一樣的熱氣球，讓片中的升空場景全是「來真的」。

不料這個決定卻苦了演員，原因是有「德國劇場界第一帥哥」之稱的男主角弗萊德里奇穆克（Friedrich Mucke），私底下有嚴重的懼高症，整整八年都不敢搭飛機，卻為了演出本片，奇蹟似地突破心魔，不但乘坐熱氣球升空拍片，更在高空上演出許多激烈的逃亡戲碼。他表示：「對我來說，乘坐熱氣球非常考驗意志力，因為要克服懼高症真的很難！畢竟距離我上次坐飛機，已經是八年前的事情了，而且是為了工作才不得不去坐！」

這個在1979年成功飛越東德鐵幕的「奇蹟熱氣球」，是當時歐洲史上最大的熱氣球。它的高度達32公尺，並由1245平方公尺的彩色布料縫製而成；其中光是布料就重達150公斤，內部更足以填充4200立方公尺的熱空氣。令人吃驚的是，因為物資缺乏，熱氣球和吊籃之間的連結，竟然是用「四條長棍、外面繞上曬衣繩」所製成。導演坦承：「我們必須要把拍攝用的熱氣球，做得比真品還要更加堅固，不然我們根本無法拿到升空許可，況且還要載演員升空，比照真品根本是在玩命！」

全球影帝大衛克勞斯（David Kros）這回擔綱主演《奇蹟熱氣球》，也忍不住佩服說道：「真的很難想像，距今40年前，在沒有物資又不懂技術的情況下，他們竟然能用一台破舊的縫紉機，把所有碎布縫在一起，就製造出當時全歐洲最大的熱氣球，甚至成功逃到西德！我愈仔細去想，愈覺得這實在是太瘋狂了！」

值得一提的是，這個當年曾創造奇蹟的熱氣球，如今已經成為冷戰時期的重要史物，並一直在德國的博物館巡迴展出（截至2018年底為止，都在巴伐利亞歷史博物館展出當中）。而這個熱氣球背後代表的奇蹟、自由、勇氣與歷史意義，更讓全球收藏家趨之若鶩，據悉甚至有美國的百萬富翁，垂涎表示想買下來收藏，足見其重要的歷史地位。

電影劇情描述冷戰高峰期，身在東德的岡特（大衛克勞斯飾演）和彼得（弗萊德里奇穆克飾演）為了追求自由，用超過兩年時間籌畫一場「驚天大逃亡」，他們利用有限資源，自製一個巨大的熱氣球，並打算用它載著家人逃往西德。不料，就在即將越過邊境之時，熱氣球卻意外墜毀，並引來東德秘密警察鋪天蓋地的調查。在緊迫的時間與嚴密的偵查之下，他們拼命著手打造另一個新的熱氣球。同時，秘密警察也逐漸鎖定他們，一場分秒必爭的絕命逃亡就此展開。電影14日在台灣上映。

(中時 )