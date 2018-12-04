基隆市1999市民熱線 榮登五星服務獎

基隆市1999市民熱線榮獲今年「第16屆遠見五星服務獎」全國第2名，市長林右昌（中）與研考處長黃駿逸（左二）4日舉行記者會，發布這項喜訊。（張穎齊攝）

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基隆市1999市民熱線的服務品質與專業度獲得肯定，榮獲今年「第16屆遠見五星服務獎」全國第2名。（基隆市政府提供）
基隆市1999市民熱線的服務品質與專業度獲得肯定，榮獲今年「第16屆遠見五星服務獎」全國第2名。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌今（4）日在市務會議後記者會宣布，基隆市1999市民熱線榮獲今年「第16屆遠見五星服務獎」全國第2名，林右昌表示，基隆市政府去年並沒有上榜，他對此相當重視，盡力去提供市民更優質的服務，此次一躍到第2名，僅次於新竹縣，讓他感到十分榮幸。

《遠見雜誌》公布資料顯示，「2018第16屆遠見五星服務獎」1999便民專線，22縣市平均64.66分，前5名依序為新竹縣（80分）、基隆市（77.5分）、台北市（75.63分）、桃園市（74.38分）、台中市（73.13分）。

林右昌表示，基隆市去年並未進榜，今年一躍成全國第2，與直轄市相比，絲毫不遜色，這對市府和系統客服同仁是份肯定，也是持續精進最大動力。來電量自2012年的1萬1001通，至今年11月已大幅成長至5萬2474通，顯見1999成為市民重要便民服務管道，市府會和協力系統廠商持續精進。

研考處長黃駿逸表示，這項調查從今年4月到9月底，針對全國20大服務業態，透過神秘客方式，進行服務品質評鑑，這對服務同仁是很大肯定，1999專線從2012年開辦至今每年都有精進作為。

黃駿逸指出，非市府權責案件，舉凡水、電、瓦斯、公路交通等民生問題，由客服中心主動通報非市府各權責單位，並於通報後4小時內，主動與該業務單位聯繫，確認處理狀況，迄今已處理792件。

黃駿逸說明，市府為全方位解決市民生活各種疑難雜症，2012年6月正式開辦1999市民熱線後，全年24小時無休，提供諮詢、轉接、陳情及派工4大服務，啟用近6年半，除優先協助市民求學、求職外，也同步提升客服人員的專業度，加強處理效率。

(中時 )

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