女星被騙拍性感寫真 沒拿酬勞還被做成充氣娃娃

《麻辣天后傳》找來曾輸過寫真的女星來聊趣事，沒想到資深女星竟然曾經被騙出寫真還推出充氣娃娃。（圖／翻攝自麻辣天后傳Youtube）

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中時電子報
李家穎／綜合報導

資深女星蔡閨曾經是野豔秀場紅星，當時曾有人找上她拍攝性感寫真集，經過多次遊說後，她答應「不能露點」，甚至談好版稅500萬元，沒想到拍完都還沒發行，攝影師就跑了。多年後還在日本發現有人發行她的充氣娃娃，甚至自己開的徵信社還曾抓到有丈夫出軌對象就是她的充氣娃娃，讓她哭笑不得。

蔡閨表示有人在日本做了她的充氣娃娃。（圖／翻攝自麻辣天后傳Youtube）

近期中天綜藝節目《麻辣天后傳》找來了多位曾經拍過寫真集的女星上節目，近年形象走可愛路線的資深藝人蔡閨，竟然也曾經拍攝過寫真集，結果照片都拍好了，卻沒有發行，也沒有拿到版稅。甚至多年後在日本還有以她為原型打造的充氣娃娃，讓人十分驚訝。

蔡閨的徵信社竟然還曾經抓姦到委託人老公外遇對象是她的充氣娃娃。（圖／翻攝自麻辣天后傳Youtube）

更讓人傻眼的是，近年投資徵信社的蔡閨，在日本分公司曾經受理過一起案件，有太太懷疑先生出軌，於是徵信社跟拍先生的汽車一路開到山上，沒想到發現對方竟然在跟先生車震！徵信社衝上前一看發現，委託人的老公外遇對象竟然是蔡閨的充氣娃娃，這樣的不可思議的案件真實發生，不過委託人最後卻開心地表示，「至少不是跟活人」還加倍給她錢。

(中時電子報)

蔡閨幫抓猴卻抓到自己？！日本太太還很開心？！

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