每6人1個老人 台大雲林分院啟動「阿波羅休士頓計畫」

2018年12月04日 17:40 中時 周麗蘭

古坑鄉安泰診所醫師賴靖文另一端與台大雲林分院醫師視訊討論病患的疑難雜症。（周麗蘭攝）

雲林縣長青食堂密度全台最高，台大雲林分院徵集診所愛心醫師，透過視訊提供長青食堂老人免費諮詢身體病痛等等，另一端與台大雲林醫院維持聯繫，讓偏遠社區老人家感覺醫師就在身邊，簡稱「台大雲林分院阿波羅休士頓計畫」。

古坑鄉荷苞社區長青食堂是台大雲林分院阿波波羅休士頓計畫的首站，古坑鄉安泰診所醫師賴靖文是第一位「義勇醫師」，目前每周二、五的上午11點固定與荷苞山長青食堂老人視訊，聆聽大小病痛疑問，完全義務服務。

賴靖文醫師表示，上午11點較不忙，透過視訊提供老人家簡單建議做得到，台大雲林分院實在足感心，從醫療提供者進化成為社區的健康促進者醫療。

荷苞山長青食堂除了有醫師可諮詢病痛，還有一台大雲林分院募集的「肌力量測儀」放在食堂，中餐吃的是院方開的老人專屬食譜。

計畫主持人副院長劉宏輝指出，美國甘迺迪太空中心位於休士頓，台大雲林分院就像休士頓，提供諮詢的愛心醫師就像穿越宇宙的阿波羅號，兩者聯手讓預防醫療無遠佛屆。

劉宏輝表示，雲林縣每6人就有1名是老人，使偏遠地區老人家好食在、醫及棒、顧力頭是該院休士頓計畫的初衷與目標。院長黃瑞仁則表示，預防永遠勝於治療，透過科技結合醫療，雲醫不缺席。

雲林縣20鄉鎮市與台大雲醫建立雙向轉診制度的基層診所已有55家，每一家都是「阿波羅」潛力成員，古坑鄉率先起步，後續還有斗六市、虎尾鎮、麥寮鄉、台西鄉長青食堂也將加入。

(中時 )