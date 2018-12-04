中檢建置十年「詐騙資料庫」 犯案脈絡無所遁形

2018年12月04日 17:38 中時 陳淑芬

台灣詐騙集團足跡「騙及」全球，台灣高等檢察署建置「全國反電信詐騙資料庫」，要求各地檢署配合彙傳相關情資，台中地檢署4日成立「全國反電信詐欺資料庫」，已累積建置上千筆起訴詐騙案資料，經導入科技辦案以大數據比對，犯罪脈絡將無所遁形，發揮預警偵防詐騙功能。

台中地檢署「全國反電信詐欺資料庫」揭牌儀式，台灣高等檢察署檢察長王添盛、台灣高等檢察署台中檢察署檢察長謝榮盛及台中地檢署檢察長張宏謀等人與會。高等檢察署彙整各地檢所建置「全國反電信詐騙資料庫」已有2758件詐騙案件情資，其中，台中地檢已建置近10年來1381件起訴詐騙集團案件情資，掌握中部地區詐騙集團人脈網絡及地緣手法等犯罪資料。

台中地檢署查緝詐欺專組主任檢察官陳彥良及許景森表示，詐騙集團費罪手法已屬於跨境犯罪，組織分工細密，將電信機房設在國外，造成查緝困難，近年更透過二類電信業者的網路電話成立群呼系統，甚至出現車手、收購人頭帳戶及洗錢等周邊合作犯罪集團。

台中地檢署「全國反電信詐欺資料庫」已建置上千件起訴詐欺集團案情資。陳彥良指出，詐欺集團的再犯率極高，約5成以上被告有詐欺前科，彙整詐欺集團情資導入科技辦案，透過大數據分析比對，比對出詐欺集團成員的人脈網路、相關異常出入境國家及滯留時間等狀況，將是檢警偵辦詐欺犯罪先期的重要情資利器。

陳彥良分析指出，就跨國偵辦刑案而言就「證據優勢」角度，掌握證據較能獲得司法互助優勢，先期掌握特定可疑人士的異常出境資料，即與該國偵查機關交換情資，尋求共同打擊犯罪及司法合作機會，以求取得相關證據，作為境外犯罪者遣返定罪重判的基礎。

(中時 )