香港現代舞之母黎海寧：編舞有樂趣才能堅持

2018年12月04日 17:48 中時 李欣恬

享譽國際舞壇的香港編舞家黎海寧，即將來台演出集結多部作品選粹的《90後的黎海寧》，透過舞蹈反映時代脈動。（Y-Space多空間舞團提供）

（台北－香港連線報導）曾獲英國女皇頒發大英帝國榮譽勳章、享譽國際舞壇的香港編舞家黎海寧，即將來台與台港等地舞者合作，演出《90後的黎海寧》，集結她多部作品精華選粹。來自音樂與文學家庭的黎海寧，回顧創作人生，她表示：「編舞最重要的事，就是要能感受和找到其中的樂趣，有了樂趣，關卡和痛苦就可以暫時放一邊，讓人願意一再嘗試和往前走。」

黎海寧自幼習舞，曾赴倫敦當代舞蹈學院學習，1979年在港與曹誠淵創辦城市當代舞蹈團，擔任駐團編舞家，向來有「香港現代舞之母」之稱，雲門舞集創辦人林懷民稱她是「華人最好的編舞家」，早年將她的作品推介給台灣觀眾。

黎海寧的父親是作曲家黎草田，母親為作家楊莉君，哥哥黎小田也是一名音樂人。她表示，小時候不只學舞，父母親也帶她學鋼琴，現在退休後的她，也自己找老師學大提琴，「我的父母給我很大的自由，培養我各方面興趣，沒有限定我長大要成為什麼，但我自己發現，相較於做一名在琴房獨自練琴的鋼琴家，我比較喜歡編舞，可以和別人工作、討論事情。」

即使不走音樂路，長年的古典音樂訓練，仍帶給黎海寧許多編舞靈感，像是這回將要演出的作品之一《證言》，就是以俄國作曲家蕭士塔高維契的作品和人生為靈感。黎海寧表示：「我從小跟著父親聽蕭士塔高維契，對他的音樂印象很深刻，這支舞作，不只是以他的音樂作結構上的編排，同時也描述了他的人生，表現一名藝術家在極權壓迫之下，如何自處和尋找自由。」

黎海寧的代表作之一《九歌》，則是以譚盾音樂為靈感，舞作裡有許多操控與壓迫的動作出現，讓舞評將這部作品和六四天安門事件連結。黎海寧表示，她曾在1989年暫離香港一年，「那時是想放自己一個長假，離開那天剛好是6月4日，回來後經過譚盾建議，才做了這部作品，我想呈現譚盾音樂裡的巫儀和震撼感，主要是從音樂做出發。」

黎海寧表示，這回來台演出《90後的黎海寧》，選擇90後作品，也有特殊原因，「我認為自己在90年後的作品，較為成熟，其中選擇的舞作，也都是順應著舞者的屬性作挑選，這些舞作透過傑出舞者的不同特質，才能有好的表現。」

(中時 )