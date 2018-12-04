市長選舉延長賽！中市立委補選藍綠逾20人表態

2018年12月04日 17:43 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川有意參加立委補選，被視為龍團隊扳回一城。（盧金足攝）

台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選，逾20人表態搶攻席次，國民黨台中市黨部主委陳明振4日表示，已有10多人有參選意願，提報黨中央後，預定12日中常會通過徵召提名人選；民進黨台中市黨部主委何明杰指出，已有10多人要參選，周三黨中央確立提名原則，選出強棒。藍綠兩黨都以勝選為最高原則。

盧秀燕選前4天辭去立委職務，市長一役順利勝選，成功入主台中市政府，她所留下的立委席次，必須在3個月內完成補選，這場北區和北屯區的立委補選，有如市長選舉延長賽，國民黨想延續市長選舉大贏近21萬票的氣勢，趁勝追擊拿下立委補選戰果，民進黨在市長與市議員選舉重挫，這席立委補選化悲憤為力量，苦戰難免，但有意參選者眾。

陳明振表示，目前表態參選的人選，包括前台中市副市長蕭家淇、前市府民政局長王秋冬、前立委沈智慧、蔡錦隆、新當選的市議員賴順仁、陳成添、陳政顯、沈佑蓮、陳文政、黃健豪、前市議員唐國泰、盧秀燕前助理廖鉑霆、前立委洪昭男兒子洪子傑等10多人。

才剛完成盧秀燕輔選重任的王秋冬，原本被視為進入小內閣熱門人選，但王秋冬表示，決定投入立委補選，進入國會為民服務，他曾擔任3屆議員、6政務官經驗，在市府推動民政業務時，戶政業務績優多次榮獲全國第一名，地方認為他與盧秀燕形象相近，選民認同度高，有信心為國民黨拿下立委席次。

陳明振強調，「以會勝選的人選最考量！」除了表態參選者外，多名新當選及連任的議員也都是戰將，目前台中市8席立委中，國民黨原有3席，泛綠的5席，盧秀燕辭去立委後，這一席一定要勝選。

民進黨雖歷經敗選，但盼從立委補選力圖振作，何明杰指出，有意參選人選包括市府交通局長王義川、連任失利的市議員范淞育及蔡雅玲等人，前國代徐宜生、北屯區平和里長林煜舜及多名里長，還有數名政治素人有意角逐。

何明杰強調，「人選一定要貼近民意！」以勝選為人選考量，周三由中央黨部訂出提出辦法，盡速徵召，以一個多月時間展開選戰衝刺。

民進黨目前有意參選人選中，還包括前台中市張溫鷹時代的副市長、曾任立法院副院長辦公室主任，目前歸建國立台中科技大學副教授的陳大鈞，親近他的友人表示，陳大鈞的藍綠朋友多，人緣及基層實力俱佳，對是否有意參選立委，他不畏戰「黨如有需要，不會推辭」。

台中市長林佳龍落選，主打重大政績的交通建設，王義川的專業及能力獲肯定，這次表態參選有為龍團隊披掛上陣，輔選陣容和氣勢可期，志在為林佳龍扳回一城。

(中時 )