陸學者：中美貿易戰明年中吿一段落 持續鬥而不破

中美阿根廷G20峰會傳出貿易戰暫時休兵的好消息，紐約股市連兩日大漲，交易員與投資人歡欣鼓舞。(圖／美聯社）

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中時電子報

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮4日向媒體表示，因中美雙方在貿易戰當中付出的代價增加以及談判地位變化，中美本輪貿易摩擦可能於2019年年中告一段落，但不會完全結束，此後將會持續「鬥而不破」。

據俄羅斯衛星通訊社報導，中國記者協會今天舉行「改革開放40年的中國外交」新聞茶會，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮在出席受訪時表示，這一輪中美貿易摩擦明年年中會告一段落，但不會完全結束，今後的貿易摩擦會經常出現。

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金榮燦指出，譬如美國與日本從上世紀70年代末就有貿易戰，後來持續了20多年。這次中美元首在阿根廷會晤時釋放出雙方貿易摩擦會「休戰」的信號，當然90天的談判會非常艱難，雙方未來將會持續「鬥而不破」。

他進一步分析稱，之所以認為明年年中會告一段落，是因為明年年中的時候，雙方在貿易摩擦上經受的代價會比較明顯，現在的代價還不明顯，雙方到時候會有很強大的政治意願來解決問題。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英則表示，中美兩國元首就經貿問題達成共識，是一個好的開始。雙方都需要一個休戰期，這個緩衝期對雙方都很重要。

她表示，中美雙方都不能接受繼續對抗下去的負擔，股市、樓市、債市都會受到影響。但是，休戰不等於停戰，即使停戰也不等於今後就不會再戰。

陳鳳英說，兩國的博弈已經具有全球性的意義，而且不僅僅是世界貿易組織(WTO)上的博弈，如果中美不能達成協議將危及其他國家，為此在明年的G20部長級會議上WTO改革將是重頭戲，中美的態度也非常關鍵。

(中時電子報)

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文章來源：專家：中美本輪貿易摩擦或於2019年年中告一段落

文章來源：專家：中美元首就經貿問題達成共識標誌著雙方進入談判期

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