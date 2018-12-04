圖畫繪本記錄幸福時刻 台南市家庭教育中心學生創作成果發表

2018年12月04日 17:51 中時 莊曜聰

黃芊詠的繪本則畫下阿公的龍眼樹，是她最難忘的童年記憶，阿嬤看到繪本想起日前離世的阿公，忍不住掉下眼淚。(莊曜聰攝)

國中組作品也有關於兩性平權、反霸凌的題材，畫風細膩。(莊曜聰攝)

由台南市家庭教育中心辦理的「深耕學校家庭教育學生主題創作」徵選活動已邁入第5年，主題以家庭教育內涵為主軸，包含親職、性別、隔代教育等，創作類別分為「平面設計」、「小書繪本」及「繪畫」，今年國中、小及幼兒園送件作品計1,256件，評審委員共評選出33件優良作品，4日舉行成果發表會。

此次獲獎學校裡，以下營國小最為突出，共有15件作品獲獎，其中小書繪本3件特優、低年級繪畫1件特優，4位特優學生，家庭教育中心也邀請學生們與作品中的主角現身說法。

入選作品充滿童趣，也記錄下與家人生活的點點滴滴，沈筠絨畫出跟阿公阿嬤出遊看向日葵的經過，黃芊詠的繪本則畫下阿公的龍眼樹，是她最難忘的童年記憶，阿嬤說自己看到繪本，想起日前離世的阿公，忍不住掉下眼淚，但繪本也成了家族的最好記錄及紀念。

家庭教育中心指出，學生創作的33件優良作品將公開展出，12月4日至6日在民治市政中心1樓大廳，12月10日至13日在永華市政中心2樓中庭展出，展示期間現場並安排繪本導讀。

民眾若無法到現場，也可到家庭教育中心網站點選觀看，或上Youtube搜尋關鍵字「107年家庭教育主題創作比賽作品」，也可線上閱讀，展出期間市民前往參觀拍照打卡或加入家庭教育中心官方Line，即贈送2019年日誌手札，數量有限送完為止。

(中時 )