大三員燉品雞絲飯 台元科技人午晚餐好選擇

新竹縣竹北市台元科技旁的「大三員」雞絲飯，擄獲不少台元科技人的胃。（陳育賢攝）

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新竹縣竹北市台元科技旁的「大三員」雞絲飯，若再加上個荷包蛋，更增添營養，擄獲不少台元科技人的胃。（陳育賢攝）
新竹縣竹北市台元科技旁的「大三員」雞絲飯，擄獲不少台元科技人的胃。（陳育賢攝）

火雞肉飯到哪吃？大家第1印象就是嘉義市，而目前已有部分連鎖業者已北移擴大版圖，另也有「北漂」餐飲廚師在北部創立門號，但雞肉飯大多還是嘉義的天下，要在北部找到好吃雞肉飯還得多尋覓、勇於多嘗試才能找到出眾的雞肉飯。

擁有來自全國各縣市科技菁英的新竹縣竹北市「台元科技園區」，目前有就業人口近1萬餘人，每天中午都有上萬張嘴需要填飽，但並非在此處做餐飲一開門，大家就要買單，口味要好才是立足的唯一條件，在博愛街上的「大三員」燉品就是歷久不衰的優質店家，尤其雞絲飯、雞肉便當更是熱門的高點播率商品。

大三員雖非雞肉飯專賣店，但口味卻不輸「大廠牌」，雞絲飯上的雞絲是店家每天現剝的雞肉絲，再淋上香味四溢的少許肉汁，配上醃瓜就是最簡單又美味的餐點，若再加上個荷包蛋，營養滿滿，中午用餐時間總是能人潮不斷。

另，大三員還有雞肉飯便當可選擇，裡頭除了雞絲飯外，另有3樣美味配菜與滷蛋，讓營養更是均衡，而到了冬天，再配上1盅香菇雞湯，幸福就在這瞬間了。

地址：新竹縣竹北市博愛街579號

電話：03-6564292

營業時間：11:30-14:00 17:30-20:00

周六、周日公休

雞絲飯：35元

雞絲飯+荷包蛋：45元

雞肉便當：65元

香菇雞湯：70元

(中時 )

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