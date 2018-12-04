男子遭警盤查開口冒出「貓尿味」 身上果然搜出藏安毒

2018年12月04日 17:53 中時 楊漢聲

有吸毒前科的楊姓男子，2日深夜騎著1輛車牌汙損的機車行經台東市志航路與興安路口遭警方攔查，楊男不只神色慌張且口中傳出淡淡的「貓尿味」，員警直覺有問題，果然在長褲左後口袋，觸摸到顆粒狀物品，當場起獲1包第2級毒品安非他命(0.50公克)，全案移送台東地檢署偵辦。

2日深夜23時許，台東警察分局南王派出所員警王卉萱、林冠裕執行巡邏勤務，巡經志航路與興安路路口時見1部機車號牌汙損，幾乎無法辨識車牌，員警遂趨前攔查勸導，經員警以M-Police查詢，發現楊男為毒品列管人口。

員警在與楊男對談中發現他神色慌張且口中散發淡淡貓尿味；員警依豐富經驗研判男子應有所蹊翹，隨即實施拍搜，當拍搜至長褲左後口袋，員警觸摸到顆粒狀物品，當場起獲1包0.5公克第2級毒品安非他命。

據警方了解，楊姓男子是台東分局列管毒品管人口，多次遭警方移送後仍不知悔改，繼續食用，2日於吸食毒品後外出欲找朋友，因楊嫌騎乘機車號牌汙損，遭員警攔查勸導，雖然楊男極力裝出鎮定模樣，但口中尚未散去的毒品味露餡，遭警方移送法辦。

台東警察分局表示，毒品成癮者再犯率高，希望民眾勿因一時好奇毀掉美好前程；警方將積極從藥腳向上溯源外；同時，也呼籲社會各界，大家一起向毒品宣戰，勇於檢舉毒品不法分子，還民眾一個無毒家園。

(中時 )