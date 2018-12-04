男性攝護腺治療無效 原來是慢性骨盆疼痛症候群

2018年12月04日 17:54 中時 張朝欣

北港媽祖醫院發現雲林地區不少男性民眾因排尿障礙四處求醫，但吃了攝護腺藥物也沒有改善，經北媽醫院診斷為「慢性骨盆疼痛症候群」，藉由骨盆底震波治療即有明顯改善，4日呼籲民眾要對症下藥，以免浪費時間又徒勞無功。

男性遇到排尿疼痛、尿急、排尿障礙、晚上起床上廁所，大都會認為是攝護腺肥大問題，但有些人會出現陰部疼痛或排尿疼痛情況，即使吃了攝護腺藥物也無法改善，這類型的排尿障礙就有可能是「慢性骨盆疼痛症候群」(CPPS)。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院泌尿科醫師陳階曉表示，「慢性骨盆疼痛症候群」的成因不明，可能與慢性非細菌感染、情緒、壓力、骨盆肌肉緊繃有關，一般攝護腺藥物對這類患者治療效果通常並不佳，所以病人常會不斷的更換醫院求診。

陳階曉說，近期院方發現數件「慢性骨盆疼痛症候群」，57歲黃先生半年前在其他醫院接受攝護腺刮除手術，術後仍然持續疼痛，接著又在別的醫院吃了2個月抗生素，還是不見改善，最後到北媽接受骨盆底震波治療，3星期後便明顯感到改善。

院長吳錫金指出，目前美國泌尿科醫學會與台灣健保已將骨盆底震波治療列為「慢性骨盆疼痛症候群」治療方式之一，目前院內約有10名「慢性骨盆疼痛症候群」患者，經骨盆底震波治療後不再疼痛難耐，大幅改善其生活品質。

(中時 )