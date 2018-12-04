台東》劉櫂豪走出低潮開直播 感謝支持者一路陪伴

2018年12月04日 17:48 中時 楊漢聲

台東縣長選舉民進黨劉櫂豪以2萬多票敗的差距敗給國民黨饒慶鈴，4日他走出低潮，選後首次透過臉書粉絲團直播，對支持者表達感謝之意，他也祝福饒慶鈴勝選，希望饒慶鈴能給台東帶來好的發展，希望所有的好朋友無論支持誰，選舉結束希望大家能給予當選人祝福及幫助。

很多人關心他未來的計劃，劉櫂豪表示，這段時間除了北上立法院開會，針對普悠瑪事件調查報告質詢外，他也利用時間跟各地支持者答謝，另外也做適度的休息，恢復選舉期間所消耗的體力。

劉櫂豪表示，雖然選舉告一段落，但他對台東的愛、對台東的關心仍不變，希望透過網路直播方式來跟民眾進行意見交流，在選舉過程有些議題，無論是對地方、中央政策或是個人的爭議性議題，他會找時間來一一進行說明。

選舉結果候選人要承擔最大的責任，不需要過度的指責，劉櫂豪說，但當然無論是中央或是其他單位有些地方做不好的，希望政府能接納意見，做適度的改進。劉櫂豪也提及，雖然他這次落選，但很欣慰的是看到很多中生世代願意出來從政，無論是代表民進黨或其他政黨，都代表著台東人越來越關心公共事務，對台東政壇是件好事。

這是選後第1次直播，劉櫂豪強調，感謝的話講再多都不夠，他也承認在投票結果出爐後，他的心情低落了一段時間，但是謝謝大家對他的關心，他現在已經接近「恢復」，會為台東一步步的往前走。希望無論是哪一個政黨，無論在哪個位置，希望大家一起努力，讓台東越來越好。

最後有網友邀請劉櫂豪去爬有天使的眼淚之稱的「嘉明湖」，劉櫂豪也表示，其實他非常喜歡爬山，曾經有一段時間非常瘋狂，台灣最美的風景是在3000公尺以上的高山，希望最近找個時間來完成。

(中時 )