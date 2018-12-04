傑森摩莫亞混血混居背景 成《水行俠》不二人選

2018年12月04日 17:49 中時 潘鈺楨

安柏赫德。（華納兄弟提供）

安柏赫德（右）與傑森摩莫亞有不少互動戲。（華納兄弟提供）

電影《水行俠》由溫子仁執導，從無到有打造出一整個海中的亞特蘭提斯世界，這對他充滿了挑戰性與吸引力，並且在敘述亞特蘭提斯的歷史與神話時加入浪漫與英雄元素，然後再創造出所有在海底不曾被人類見過的生物、服裝、怪獸與各式武器。溫子仁說：「傑森摩莫亞是飾演的不二人選，他是愛荷華與夏威夷人的混血，在美國中西部長大；而我是馬來西亞出生卻在澳洲長大，我們對兩個世界都感到格格不入，卻又被兩邊的文化深深地影響著，因此當我們兩人為繼承海洋與陸地血統的亞瑟塑造故事與方向時，總覺得我們早就已經認識了這個亞瑟庫瑞這個角色了。」

傑森摩莫亞也說：「我喜歡亞瑟在放蕩不羈的外表下，內心依舊保持著謙卑，他知道自己還沒做好繼承王位的準備。但與其繼承王位，亞瑟更喜歡自由自在、無拘無束的生活，只是海洋與陸地間的緊張情勢，讓他註定無法成為一個局外人。」

於是導演給了他梅拉公主，相較於一般的公主，梅拉一頭鮮豔的紅髮顯得美麗又危險，飾演的安柏赫德強調：「梅拉是比水行俠更勇猛剽悍的女英雄，她俱備亞瑟沒有的超能力。但是梅拉明白惟有繼承血統的亞瑟能化解海底與陸地的衝突，於是她必須想辦法將亞瑟帶回海底。」

安柏說：「梅拉雖然是公主，卻擁有不凡的智慧與遠見，她崇拜亞瑟的母親：亞特蘭娜女王，她為追求海底與陸地的和平不遺餘力，現在梅拉也將挑起這個重擔，如果她可以讓亞瑟相信他應該繼承王位，才能平息這場全球性的災難。」

故事敘述亞瑟庫瑞(傑森摩莫亞 飾)這位人類與亞特蘭提斯人混血的後裔，他的母親亞特蘭娜女王 (妮可基嫚 飾)深信他將來一定能為海平面上下帶來和平與共榮。在大臣武爾科的幫助與教育下，亞瑟逐漸成為深海的守護者，暗中保護著人類與海底的亞特蘭提斯人民。與亞瑟同母異父的弟弟：歐姆國王(派屈克威爾森 飾)一心想要征服陸地上的人類，蓄意挑起海底人對地表人類的仇恨，藉以集合所有的力量揮軍攻向人類。為了阻止這場災難，亞瑟必須在梅拉(安柏赫德 飾演)的幫助下短時間內找到傳說中的三叉戟，以超越七海國王之姿，成為維護世界和平的英雄。電影12日在台上映。

(中時 )