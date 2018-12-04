不景氣更要小氣 9大招確實存錢

2018年12月04日 17:57 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

想確實存到錢，以下功夫不可或缺：

一、運用定期存款，每月固定存一筆金額。

二、謹記定期存款帳戶是另一個帳戶。活期存款和定期存款的明細會記載於同一個存摺。當活期存款所剩無幾，看到定期存款餘額時，很容易就輕忽財務狀況。有些銀行可以分開製作一般活期存款和定期存款的存摺。

三、儲蓄用的戶頭和生活費用的戶頭分開持有。支付水電生活費等及信用卡帳單的戶頭內，只留下最低限度的餘額，發薪水時，就把當月預定存的錢撥到儲蓄用帳戶。儲蓄用戶頭不要設提款卡，也能避免隨手花用。

四、寫下預定用錢的計劃。思考大概何時要實現目標，需要花多少錢，再倒推決定每個月的存款額。

五、在儲蓄用的存摺或定期存款明細上，用麥克筆寫上目標。這樣每次記錄存摺時，就能實際感受又朝實際目標邁進，想動用時也會心生猶豫。

六、存款額以可運用的所得的10～15％為準。設立不可能的儲蓄目標反而造成挫折感，確實掌握自己的開銷情況很重要：

1.記錄平常錢都花在哪裡。

2.從開銷中區隔必要（needs）和想要（wants）。例如基礎保養品、粉底是必要的，但新色的口紅、睫毛膏就屬於非必要。

七、容易衝動購買而後悔的人，平常不要帶信用卡出門。

八、去便利超商或超市，只帶所需金額。

九、整理衣服、書、CD。拿到網路或二手店賣掉，不但可賺一筆錢，並能藉由整理掌握所有物，防止重複購買。

(中時電子報)