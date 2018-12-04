政院啟動雙語國家政策 2030打造台灣成為雙語國家

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行政院長賴清德今日聽取國發會報告「2030雙語國家政策發展藍圖」後指示，推動雙語國家政策為國家的重大政策，有助於提升國家的競爭力，請各部會務必精準且持續推動，以展現政府推動雙語國家政策的決心。本案也將提報周四行政院會報告。

賴揆表示，「2030雙語國家政策發展藍圖」與以往所推動的雙語政策不同之處，在於本次是為提升國家整體的競爭力，而非同以往以考試為目的；重視的是提升國人的英語力，而非硬體環境的建置而已；這次是希望帶動全民學英語，而非只有針對學生；而政府的相關措施是以需求面出發，而非單純強調供給面。賴院長也指示，針對國發會今天所提出藍圖中的各項策略，各部會都有責任戮力推動。

賴揆強調，教育是藍圖當中最重要的工作，請教育部修正相關法規，於3個月內提出修法草案。

賴揆指示，各部會除推動針對業管客群的策略之外，公務人員也應加強提升英語力，正副首長也應強化英語溝通能力，以利在第一時間透過國際媒體發布重要訊息。各部會應善用現有的資源，國發會不特別編列預算，但各部會可用自己原有的預算勻支來辦理本案。

賴揆今年9月19日指示以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家，請國發會擔任主政機關，研議訂定分階段辦理時程，並責成各機關訂定階段性目標及工作內容。

國發會遵循賴院長指示，召開跨部會協商會議、地方政府溝通會議，並邀請外國商會及國內五大工商團體座談後，參酌各方意見，提出本藍圖，期能以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家。

(中時 )

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