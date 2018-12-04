彰濱秀傳打造台版「解憂雜貨店」 解憂信箱歡迎來信

2018年12月04日 18:01 中時 謝瓊雲

彰濱秀傳醫院樂活紓壓中心成立10周年，最近仿造日本小說，打造「樂活解憂商號」，小角落布置得十分溫馨、紓壓，販售療癒小物和健康保健商品。（謝瓊雲翻攝）

彰濱秀傳紓壓中心的解憂商號販售許多溫馨與保健小物、小食，光是布置陳列方式就讓人感到很療癒。（謝瓊雲翻攝）

彰濱秀傳紓壓中心的解憂商號販售許多溫馨與保健小物、小食，光是布置陳列方式就讓人感到很療癒。（謝瓊雲翻攝）

台版「解憂雜貨店」！專屬信箱、專人回覆。彰濱秀傳醫院樂活紓壓中心在一樓大廳設立「樂活解憂商號」，販售養生健康食品和療癒小物，更貼心設置解憂信箱，歡迎民眾寫下有苦難言的心事，將有身心科醫師、心理師和社工師等專業專人回覆諮詢意見。

副院長黃靖雅指出，中心結合身心科、中醫以及運動醫學等專業醫療資源，成立將滿十周年，針對精神壓力大以及三高等慢性疾病亞健康群，提供正念減壓、古印度醫學阿育吠保健、音樂催眠引導、芳香照護、烹飪手作等自然療癒活動：並導入6R模組（Relax放鬆、Release釋放、Renew更新、Refresh恢復、Recharge充電、Refine純淨），提供兼具醫學實證及生活化的身心紓壓放鬆服務，協助民眾身心紓壓放鬆。

精神科主任陳維均表示，根據美國醫學協會（American Medical Association）的研究結果指出，近8成精神疾病與壓力有關，而心理問題又可能引發身體的疾病；國民健康署的調查也顯示，國內8.9%的民眾有憂鬱症狀，按人口比例估算約佔200萬人。

他提醒，心理疾病漸漸成為現代人的健康殺手，然而比起身體上的病痛，反而更容易被忽略；透過心理健檢及身心科醫師會談，發現2成來健檢的民眾，處於憂鬱或焦慮狀態，而且不曾透過任何方式尋求改善，此現象值得更多人正視。

黃靖雅說，解憂商號店內提供中醫養生茶、印度香料茶、在地小農特產等健康保健小食、小物，還有手作烘焙與巾義賣，活動到18日截止，8日將舉辦樂活紓壓講座、工作坊，還有一系列的營隊與市集，報名專線0975-617310。

(中時 )