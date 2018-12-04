太空危機？國際太空站裡發現「超級細菌」

國際太空站出現抗藥的超級細菌，是太空造成它們的異變?目前還不確定。(圖/NASA)

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中時電子報
江飛宇

這是太空危機嗎？微生物學家在國際太空站(ISS)上發現了一些不在預料之內的現象，微生物學家從太空站的浴室和健身器材中，找到五種抗藥型細菌。長久以來，抗藥細菌（AMR）一直是全球健康問題，現在似乎也成為太空衛生問題。

大眾機械(popular mechanics)報導，航太總署噴射推進實驗室(JPL)的一個微生物學家小組，將太空站找到的細菌，與1300個已知的地球基因組進行了比較，他他們的分析表明，太空站的超級細菌是一種腸桿菌（Enterobacter bugandensis），這型桿菌曾經造成2015年東非坦尚尼亞姆萬扎醫療中心(Bugando Medical Centre)的一次新生兒群眾感染，具有相當的危險性。

即使是成年人，遭到腸桿菌攻擊，仍會有嚴重的病變，包括尿路感染、下呼吸道感染，皮膚和軟組織感染、心內膜炎，化膿性關節炎等，要是發生在失重的太空裡，這些症狀顯都蠻危險的，特別是我們還不確定太空環境中，對我們人體的免疫系統是否能正常運作。

比較好一點的消息是，太空站的抗藥性腸桿菌，與最會傳染、最能引發疾病的桿菌在基因型上還是有所不同，因此還不致於對太空人造成嚴重威脅。但是，目前還不清楚這些細菌的抗藥性，是因為在太空演化而成，還是在地球表面就已經如此，所以團隊仍在研究中。

(中時電子報)

文章來源：Drug-Resistant Space Bugs Found Aboard the ISS

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