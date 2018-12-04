全國語文競賽中市金牌全國第一 多組姊妹家人雙雙奪牌

107年全國語文競賽，台中市中港高中國中部的李采涵與梧棲區大德國小的李沁妍倆姊妹，雙雙奪得國中、國小組國語字音字形第1名。（黃國峰攝）

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107年全國語文競賽，中市爽文國中校長李建智16年前獲得閩南語演說教師組全國第一名，今年報名社會組，再度奪得全國第一名。（黃國峰攝）
107年全國語文競賽，台中市原住民族「親人揪團」獲獎也很踴躍，不少母子、姊妹、姊弟等家人雙雙穿金戴銀。（黃國峰攝）
107年全國語文競賽，台中市原住民族「親人揪團」獲獎也很踴躍，不少母子、姊妹、姊弟等家人雙雙穿金戴銀。（黃國峰攝）

台中市參加107年全國語文競賽，參加157人勇奪20金18銀12銅共88面獎牌，金牌數及得獎率都是全國第一，其中有姊妹雙雙鍍金，也有校長16年前拿到金牌，就沒再參加比賽，今年重回賽場，再度鍍金，台中市教育局獎勵選手傑出表現，4日在潮港城餐廳舉行頒獎典禮，頒發214萬元的獎金。

此次比賽有不少姊妹檔、母子檔獲獎，其中中港高中國中部的李采涵與梧棲區大德國小的李沁妍是姊妹，分別獲得國中、國小組國語字音字形第1名，二姊妹參賽多年，李采涵前年全國賽第6名，但去年卻掉出6名外，妹妹去年跟隨姊姊一起比賽獲得國小組全國第5名，今年李采涵抱著雪恥的心情，與妹妹一起苦練，終於在全國賽中雙雙拿下國中及國小組金牌。

還有原住民族「親人揪團獲獎」也很踴躍，四箴國中潘紫芸和中港高中潘紫芹姊妹，雙雙奪得原住民族拉阿魯哇金語朗讀冠軍；台中女中學生高以典和姑姑高桂香獲得泰雅族語社會組朗讀和高中組演說雙料冠軍；博愛國小教師古美怡及東勢國中學生葉喜母子檔穿金戴銀，分別榮獲泰雅族語教師組演說第1名及朗讀國中組第2名；台中二中張可恩和東勢區中山國小張慕恩姊弟，則分獲泰雅族語朗讀第3名、第6名等。

為了推廣閩南語，也為了給師生做最好的示範，16年前當時還是老師的現任爽文國中校長李建智，獲得閩南語演說教師組全國第一名，之後多年來擔任教練，指導選手挑戰全國賽，未再參加比賽，時隔16年的他今年再次報名挑戰社會組，在繁忙校務及身兼指導老師之虞，找時間準備，事實證明薑是老的辣，再度奪得全國第一名。

(中時 )

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