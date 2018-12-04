午休趴著睡 小心5大傷害

2018年12月04日 18:09 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

午餐後適度、規律的午睡，可以讓身體快速充電，提升下午工作的專注力、增進工作效能。但若午覺睡醒後身體出狀況，可能是你的睡姿有問題。

許多上班族午餐後習慣直接將雙手當枕頭、頭側一邊、駝著背趴在桌上小睡片刻。一覺睡醒不僅臉上出現一道道紅色睡痕，有時還會手麻、腳麻、脖子酸痛，甚至出現視力短暫模糊的狀況。

壢新醫院運動醫學科主任林頌凱表示，午睡片刻確實是補充體力、維持最佳狀態的提神妙方，午休時最好躺著睡，對身體的負擔最小。不過上班族、學生族礙於環境因素，大多無法躺下來，只能趴著睡。

許多人趴睡習慣以手當枕頭、頭側一邊睡，其實是錯誤的午睡姿勢。長期以這個姿勢午睡，容易壓迫手腳神經、眼睛、胸腔，造成落枕、手麻、腳麻等5大傷害。

傷害1／落枕 : 午休趴睡時頭歪一邊，脖子處於接近90度不正常的彎曲角度，這時頸椎的肌肉被極度延展、拉伸，時間一久肌肉疲乏，就容易出現落枕疼痛的狀況。

傷害2／手麻：午覺睡醒時手麻掉不是因為中風、血管阻塞等因素，而是壓迫到手部神經。趴睡時頭部的重量壓在手肘的位置，容易壓迫到手肘內側、骨頭旁淺層的尺神經，導致睡醒時無名指、小指出現酸麻的情況。

傷害3／腳麻：午休睡醒後腳麻的狀況可能比手麻還要來得更多。這是由於趴睡時頭歪一邊、身體也側一邊，當某一邊的臀部壓在椅子上的時間過久，壓迫到坐骨神經，容易造成暫時性的「坐骨神經麻痺」。症狀輕微會感到腳部稍微酸麻，但若症狀嚴重導致單腳沒力，走路時會一跛一跛，甚至整隻腳都動不了。

傷害4／視力模糊：趴睡時若手肘壓迫到眼球，導致眼睛血流量不足、眼壓過高，可能會造成短暫視力模糊。

傷害5／心肺功能受影響：趴睡時身體是呈現彎曲的狀態，對於肥胖或心肺功能不佳的人來說，這時胸腔內的心臟、肺臟受到壓迫，容易影響呼吸、心血管功能，但一般身體健康的人較不受影響。

幸好，趴睡造成的手麻、視力模糊狀況，通常只是暫時的神經麻痺，並不會持續太久。

不過要注意的是，「長時間以不良姿勢低頭滑手機、念書、打電腦，這些脖子原本就容易出現『頸椎骨刺』或『椎間盤突出』的民眾，若每天都以錯誤姿勢趴睡，更容易加速引發上述症狀，」林頌凱特別叮嚀。

（午睡片刻是補充體力、維持最佳狀態的提神妙方，午休時躺著睡，對身體的負擔最小。）

掌握正確趴睡姿勢 適度午睡補活力

其實只要改掉錯誤的趴睡習慣、掌握正確趴睡姿勢，適度午休好處多，短短30分鐘的午睡，就能補足下午工作所需的活力。國泰綜合醫院復健科物理治療師林耕德表示，趴睡時頭部的高度是影響頸椎、脊椎彎曲角度的關鍵。「頭部位置越低，頸椎、脊椎彎曲的幅度越大，要承受的壓力也越大。」

因此，趴睡時最好準備一個午睡枕，午睡枕高度越高越好，趴下去的位置最好在肩膀的高度，讓身體維持微微15度前彎的曲線。一般建議可以將枕頭對折，雙手放在枕頭凹陷裡，額頭枕著枕頭正趴著睡，注意不要壓到眼睛，採取這種趴睡方式對身體的負擔較小。

此外，「使用午睡枕墊高頭部，能減輕胸口被擠壓的狀況，對心肺功能、胸腔，也具有保護的作用，」林頌凱補充。

仰睡傷更大！頸枕、腰部靠枕很重要

午休除了趴睡外，還有人習慣將頭部靠在椅子上仰睡，認為這樣就不會造成趴睡傷害。但林頌凱強烈指出，「仰睡對頸椎、脊椎造成的傷害比趴睡傷害更大！」

正常人的脊椎有微微的彎曲幅度，但仰睡時脖子、背部不可能緊貼椅背，這時頸椎、脊椎是處於騰空、沒有支撐的狀態，一不小心就很容易閃到腰或閃到脖子。尤其「脊椎為萬病之源」，脊椎如果沒有顧好，會連帶影響頸椎、胸椎、腰椎的健康狀況。

一般不建議以仰睡姿勢午睡，若非不得以只能仰睡，記得頸椎及脊椎都要有支撐，可以在脖子放個頸枕、腰部放個靠枕，支撐越多身體才能放鬆、減少傷害。

林耕德表示，頸枕設計是環繞著頸椎，跟護頸的功用一樣，能支撐頸部，將脊椎穩定在正中位置，睡覺時脖子才不會東倒西歪。至於頸枕的選擇，依每個人喜好、身材胖瘦不同，不管是充氣式的或是記憶材質都可以，重點是頸枕必須要完全貼合、支撐住頸椎凹窩的空間，對頸椎才有保護的作用。

最後，醫師們提醒，午睡盡可能定時定量，約10～30分鐘就足夠，千萬不要超過1小時，否則醒來會感覺昏沉不適。此外，過了下午3點就別再睡午覺，以免影響日夜作息。

(中時電子報)