2018年讀了什麼書？中年議題熱

2018年12月04日 18:06 中時 許文貞

年底將近，包含博客來、誠品等各大書籍銷售平台紛紛發布年度閱讀暢銷榜。國際暢銷書如丹布朗《起源》，不分實體、網路和電子書平台都在前十名內，堪稱年度最暢銷，而以書寫中年、照顧者心境為主題的書籍也逐漸受到讀者歡迎。像是龍應台《天長地久》和張曼娟《我輩中人》都在誠品暢銷榜分佔第3和第7名，《我輩中人》也在博客來暢銷榜佔第9名、Readmoo電子書平台佔第8名。

在博客來的年度暢銷榜上，則是首度有語言學習工具書登上首位，《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》以今年賣出3萬本居首。

誠品出版品採購處協理武慧芳表示，在今（4）日公布的2018年台灣十大華人作家中，包含龍應台、張曼娟、張西和蔣勳是蟬連兩年的暢銷作家，龍應台也同樣是最受香港讀者歡迎的台灣作家。而在出版社的銷售金額上，前三名分別是時報文化、三采文化和遠流出版。

誠品書店也公布去年200萬會員購書習慣的調查數據。誠品總經理李介修表示，由於26-35歲年齡區間的誠品會員佔全體會員有3成，且平均每30天會到誠品買書一次，年均購買9.7本書，「對這些年輕世代的社會中堅族群的閱讀習慣滿懷希望。」不過從數據中也發現，閱讀類型單一的會員讀者高達41％，這一類讀者的閱讀品味高度跟風，隨暢銷榜改變，年均購書量也僅有2本。

誠品書店也提出估算，今年若不包含教科書和政府出版品，今年台灣大約有36000到38000種新書，香港約有11000種新書，大陸有10萬種新書。而台灣目前約有681家書店，其中連鎖店和校園書店共有156家，獨立書店有525家。

(中時 )