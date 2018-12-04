花蓮》人在曹營心在漢 藍議員送蔡碧仲「功在花蓮」

2018年12月04日 18:27 中時 許家寧

花蓮縣議會4日進行首日縣政總質詢，國民黨議員李秋旺先送上「功在花蓮」給代理縣長蔡碧仲，質詢蔡在代理百日任內高喊行政中立，卻「說一套」，做一套」與民進黨縣長候選人一搭一唱，頻頻助攻卻是「提油救火」，譏他「人在曹營、心在漢」，根本是徐榛蔚大勝的主要功臣。

花蓮縣議會史無前例訂在選後召開本屆最後一次定期大會，今天起一連6天進行縣政總質詢，李秋旺說蔡碧仲自9月17日就任以來，強調「依法行政，行政中立」，做的卻是「只享權利，不負責任」事情，列舉六大施政缺失，批蔡完全不接地氣。

像是中秋弱勢白米發放，蔡說不能讓民眾排隊需親送至家中，結果引起各鄉鎮市作業不便，最後多是原地發放；還有到職3天就核發花蓮新站使用執照，為的只是讓蔡總統剪綵，至於五教合一開幕對外稱省了800萬，但經費一樣都花掉，到底省在哪裡﹖

李秋旺還說，蔡碧仲在青年住宅政策，配合某縣長候選人政見起舞；日出香榭大道則是配合某市長候選人政見，以行政程序不完備，暫停發包，現在距離保留經費時間僅剩20幾天，若因招標未完成，2億多元的經費遭收回，誰要來負責﹖

李秋旺拿出一面「功在花蓮」看板，揶揄蔡碧仲是此次縣長候選人徐榛蔚拿下71％得票率的致勝功臣，而劉曉玫只得到25%，還守不住民進黨3成的基本盤。蔡碧仲則一一反駁，強調施政沒有配合候選人所謂的選舉主軸政見，一切依法行政，行政中立。

(中時 )