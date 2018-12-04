花蓮》人在曹營心在漢 藍議員送蔡碧仲「功在花蓮」

議員李秋旺質詢代理縣長蔡碧仲，送上「功在花蓮」4個字，譏蔡是徐榛蔚勝選大功臣。（許家寧翻攝）

友善列印
中時

花蓮縣議會4日進行首日縣政總質詢，國民黨議員李秋旺先送上「功在花蓮」給代理縣長蔡碧仲，質詢蔡在代理百日任內高喊行政中立，卻「說一套」，做一套」與民進黨縣長候選人一搭一唱，頻頻助攻卻是「提油救火」，譏他「人在曹營、心在漢」，根本是徐榛蔚大勝的主要功臣。

花蓮縣議會史無前例訂在選後召開本屆最後一次定期大會，今天起一連6天進行縣政總質詢，李秋旺說蔡碧仲自9月17日就任以來，強調「依法行政，行政中立」，做的卻是「只享權利，不負責任」事情，列舉六大施政缺失，批蔡完全不接地氣。

像是中秋弱勢白米發放，蔡說不能讓民眾排隊需親送至家中，結果引起各鄉鎮市作業不便，最後多是原地發放；還有到職3天就核發花蓮新站使用執照，為的只是讓蔡總統剪綵，至於五教合一開幕對外稱省了800萬，但經費一樣都花掉，到底省在哪裡﹖

李秋旺還說，蔡碧仲在青年住宅政策，配合某縣長候選人政見起舞；日出香榭大道則是配合某市長候選人政見，以行政程序不完備，暫停發包，現在距離保留經費時間僅剩20幾天，若因招標未完成，2億多元的經費遭收回，誰要來負責﹖

李秋旺拿出一面「功在花蓮」看板，揶揄蔡碧仲是此次縣長候選人徐榛蔚拿下71％得票率的致勝功臣，而劉曉玫只得到25%，還守不住民進黨3成的基本盤。蔡碧仲則一一反駁，強調施政沒有配合候選人所謂的選舉主軸政見，一切依法行政，行政中立。

(中時 )

政院啟動雙語國家政策 2030打造… 《中時晚間快報》若賴菊都走逼宮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。