拿錯鎮靜劑 老婦斷層掃描誤打「死刑針」劇痛中枉死

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
吳家詮、/綜合報導

住院打針治療是再平常不過的事，但是醫護人員若是沒有做到確認病人、確認針劑，這一針打下去，可能要枉送一條寶貴性命。一名75歲的患者只是做電腦斷層掃描，卻被注射了一種用於處決死刑犯的藥劑。由於護士的失誤，導致這名老婦人在劇痛中死去。目前死者家屬已對醫院提起了訴訟。

據《每日郵報》報導，這起醫療事故發生在美國田納西州，一名75歲的老婦人因頭痛等症狀住進範德比爾特大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）。當時患者病情穩定，準備接受電腦斷層掃描。

檢查以前，醫生開了2毫克的鎮靜安眠藥（Versed），護士卻不小心為她注射了10毫克的維庫溴銨（Vecuronium）。維庫溴銨在手術中被用於肌肉鬆弛劑，另外它還是給死刑犯行刑時的注射藥物，以使死刑犯麻痺並停止呼吸。律師馬努基安（Brian Manookian）稱，這是田納西州和其他州在處決謀殺犯和連環殺人犯時使用的藥物。

這名護士稱，在醫院電腦系統中搜尋鎮靜安眠藥時遇到困難，最後僅輸入VE兩個字母搜尋，便取了一瓶維庫溴銨。而病患被注射藥物以後，馬上被推進斷層掃描機器，因此沒人發現異常。

直到另一名護士當天發現用藥有誤，醫生才發現問題。經過搶救，該名患者被宣佈腦死亡，取下呼吸器後，於隔日身亡。

律師馬努基安指出，死者可能在意識清楚的狀況下，經歷一段非常折磨人且灼熱的疼痛；她的肺部完全停止工作，也無法用言語描述。

(中時電子報)

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