《中時晚間快報》若賴菊都走逼宮戲碼上演 沈富雄：將隱含新系不願蔡連任

2018年12月04日 18:10 中時電子報 綜合報導

◎ 若賴菊都走逼宮戲碼上演 沈富雄：將隱含新系不願蔡連任

民進黨將進行黨主席補選，立委沈富雄今天表示，鄭麗君如果接下黨主席，即代表黨內對蔡英文勢力伸入黨機器仍無意見，蔡仍可能挑戰連任，如非鄭麗君，則可能人選為林佳龍或鄭文燦，此外，賴菊如果都走，將隱含新潮流系不願讓蔡英文連任。

沈富雄今天接受《POP搶先爆》專訪，沈富雄對於選後民進黨內局勢、行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊請辭後接受慰留，高雄市長當選人韓國瑜小內閣人選任用等，進行分析評論。

◎ 選後最高層級交流兩岸經貿合作 汪洋拋「三不變」

2018兩岸企業家峰會年會4日在廈門登場，大陸全國政協主席汪洋致詞時表示，國際局勢一直在變，但兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒有變，兩岸經濟融合的大勢是任何力量都無法阻擋的。雖然大陸經濟增長方式發生了深刻變革，但兩岸經濟優勢互補的大格局沒有變，並強調，為台商提供良好投資的政策取向沒有變；大陸「對台灣企業的政策和服務沒有最好，只有更好」。

◎ 美鷹派貿易代表萊海澤將主導美陸貿易談判

美國總統川普已任命美國貿易代表萊海澤負責與北京的磋商，顯示美國將在後續美陸貿易談判中採取強硬立場。萊海澤為知名的對陸強硬派，預料將強烈要求陸方糾正侵犯智慧財產權、優待國企等不公平貿易行為。川普這一決定令大陸領導層感到意外，因為他們數月來一直與美國財政部長穆努欽打交道。穆努欽負責了最初幾輪貿易談判，但過去一年未能解決爭端。

◎ 莫文蔚成都開唱相識13年的重量級嘉賓

莫文蔚「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」1日唱到成都五糧液成都金融城演藝中心（成都大魔方），她事先神秘賣關子的嘉賓，不是張杰也不是華晨宇，而是一隻胖嘟嘟的亞洲黑熊（月熊）卡通人偶，她一看到月熊馬上開心送上抱抱，畫面相當可愛。

(中時電子報)