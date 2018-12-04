新繪本問世故事人帶著走讀鄉鎮

雲林故事館發表4本新社區繪本，國內外故事人將帶著新繪本，騎著鐵馬走讀各鄉鎮。（許素惠攝）

友善列印
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雲林縣故事館發表4本新社區繪本，其中小四的李新婕（右）創作《我家的客家醃蘿蔔》，描繪阿嬤（左二）的詔安客家傳統好手藝。（許素惠攝）
雲林故事館發表4本新社區故事繪本，吸引社區居民聆聽。（許素惠攝）

雲林故事館4日發表4本社區故事新繪本，有洄流青年繼承父親賣菜車的故事，有記錄阿嬤詔安客醃菜脯手藝、祖傳地瓜球祕方，還有描繪友善農作的快樂等，國內外故事人將帶著這些在地故事走讀各鄉鎮，分享給縣民。

4本新繪本《移動超市-六七十項》，作者林玉芬敘說年輕人選擇留在故鄉，延續父親賣菜車的真實故事；9歲的李新婕是詔安客家小女孩，以《我家的客家醃蘿蔔》描繪阿嬤詔安客家醃蘿蔔的傳統手藝；黃雅琪藉著《橘子地瓜球》分享地瓜球祕方，聯繫祖孫情誼及傳承家族傳統；蘇乙紋則將友善自然環境、啟發大家愛地球的作為，全描寫在《金老爺的開心農場》中，各具精彩。

縣文化處長林孟儀指出，新繪本問世的同時，也啟動帶著故事去旅行的行動，即日起至13日故事志工將騎著鐵馬走讀各鄉鎮社區、學校、圖書館等，分享4位素人的作品，讓常民故事成為雲林最道地的特產與珍貴禮物。

雲林故事館長唐麗芳說，今年走讀陣容國內外融合，除了在地的該館、布袋戲館行動車、記憶Cool、二崙故事屋、屏東縣故事學會外，還有馬來西亞繪本雨林協會、看見十八丁社區組織、日本紙戲人鈴木常勝等團隊共襄盛舉，一起感受雲林故事文化的生命力。

(中時 )

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