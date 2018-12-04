練到胳肢窩淤青 150公分的她拿下國際金牌

2018年12月04日 18:22 中時 呂妍庭

嘉義高工高3生陳嬿伊參加全國高級中學107學年度工業類學生技藝競賽，拿下化驗職類金牌。（呂妍庭攝）

嘉義高工電機科高1生林嘉祐（左）和電修科1年級學生沈弘御（右）榮獲亞洲技能競賽青少年組機器人銀牌。（呂妍庭攝）

嘉義高工學生參加全國高級中學107學年度工業類學生技藝競賽榮獲12金手表現相當傑出。（呂妍庭攝）

嘉義高工學生參加阿拉伯聯合大公參加首屆亞洲技能競賽，同樣表現十分亮眼。（呂妍庭攝）

嘉義高工參加全國高級中等學校107學年度工業類學生技藝競賽，勇奪1金3銀4銅4金手獎及11優勝佳績，獲獎數為南台灣之冠，另多位高1生也在教育部的選拔中脫穎而出，前往阿拉伯聯合大公參加首屆亞洲技能競賽，與19國212名選手同台競技，最後電機科1年級黃家芝巾幗不讓鬚眉，勇奪青少年組電器裝配（室內配線）金牌，電機科高1生林嘉祐及電修高1生沈弘御榮獲青少年組機器人銀牌。

全國高級中等學校107學年度工業類學生技藝競賽日前舉辦，共有145所高中職校，1154名位選手報名參加27個職種的競賽，歷經3天激烈競賽，嘉工學生勇奪1金3銀4銅4金手獎及11優勝的佳績，總計奪得15項職類23紙獎狀，其中化驗職類嘉高已連續2年蟬聯冠軍。

獲化驗職類金牌第1名的陳嬿伊，國中會考原本穩上嘉義女中，因從小喜歡凡事親身做，又喜歡化學，毅然決然選擇嘉義高工化工科為第一志願，這次拿下金牌，取得進入國立科大的入場券，她仍規畫要參加統測，強調會盡全力拿到榜首，進入目標科系清華大學化學系就讀，讓父母以她為傲。

另阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates, UAE）籌組的國際技能組織亞洲分會日前也在阿布達比舉辦首屆亞洲技能競賽，共計有19國212名選手參加，嘉義高工電機科老師曾揚博說，從國手選拔到參加選拔賽才5天，短短時間裡，要讓一個完全沒有基礎的黃家芝能出場競賽真的很有難度，加上黃家芝身高才150公分，在電氣裝配競賽相當吃虧，最後不被看好的她，不但順利取得代表台灣出賽資格，還拿下金牌。

小小女生克服身形限制打敗各國強手，黃家芝私下透露因自己是女生，力氣不夠，之前為了彎折塑膠管只能把管子夾在胳臂使力硬夾，夾到淤青受傷，還是咬牙挺過來。

嘉義高工在「機器人」職類深耕多年，在電機科主任陳敏雄帶領下，自主研發機器人，歷經各項大小賽事，此次在首屆亞洲技能競賽更是大鳴大放，除榮獲青少年組機器人職類銀牌，畢業校友黃柏笙、劉家宏也一舉拿下青年組「機器人」職類金牌。

校長林文河除誇得獎學生都是嘉工的重要英雄，也說為讓選手專心練習，學校特地把教職員單身宿舍改為選手村，還設立村長制，讓學生自主管理，藉此安撫學生不安情緒，爭取時間多練習，近年征戰成績才會愈來愈好。

(中時 )