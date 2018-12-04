有洋蔥！老布希辭世 忠犬守候至最後一刻

美國已故總統老布希（George H.W. Bush）移靈華府國會山莊，服務犬「薩利」守在靈柩前，陪主人走完最後一程。（圖取自Jim McGrath推特）

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中時電子報

美國已故總統老布希（George H.W. Bush）11月30日逝世，3日移靈華府國會山莊。布希家族發言人在推特上公布老布希的服務犬「薩利」（Sully）跪在老布希靈柩前的照片，彷彿守護主人至最後一刻，立即引起大批網友鼻酸，紛紛留言感謝牠的付出。

家族發言人麥格拉斯（Jim McGrath）在推特上傳照片，可見黃色拉布拉多犬「薩利」趴在靈柩前，留言寫道「任務完成」，令人動容。

老布希的服務犬「薩利」隨著靈柩，陪主人走完最後一程。

由於老布希妻子芭芭拉（Barbara）4月才剛過世，晚年罹患巴金森氏症的老布希雙腿不良於行，在美國非營利組織VetDogs的安排下，6月起2歲的薩利開始陪伴老布希，受過訓練的薩利可以幫忙開門、撿東西及求救。

雖然與主人老布希相處的時間僅有短短6個月，但可以從薩利的Instagram上看到薩利與主人之間的親密互動，不但在生活各方面可以輔助老布希，也成為布希家族中的一分子，就連在老布希的孫女結婚時，薩利也盛裝出席。

老布希的兒子小布希（George W. Bush）也在Instagram宣布，薩利將轉派到馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）。小布希寫說：「我們全家人會非常想念這隻狗，得知牠將把帶給第41位總統的喜悅帶到華特里德新家，我們感到很欣慰。」

(中時電子報)

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