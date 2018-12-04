一盤涼麵、一瓶奶茶 55元發票對中千萬特別獎

彰化市南校街彰基醫療大樓一樓的萊爾富超商開出最新一期的統一發票千萬大獎。（謝瓊雲攝）

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千萬獎金得獎幸運兒是你嗎？在彰基一樓超商購買涼麵、奶茶，花了55元，就中了一千萬獎金。（謝瓊雲翻攝）

千萬幸運兒是你嗎？趕快把這一期的發票通通拿出來對。彰化縣開出3張107年9、10月期統一發票千萬特別獎，2張在彰化市、另外一張在芳苑鄉，其中彰化市兩人只花了50銅板價消費就成為千萬獎金得主，十分幸運。

根據中區國稅局彰化分局提供的資料，11月25日開出今年的9、10月統一發票中獎號碼，全國共有17張發票對中特別號獎號「96363025」，有3張獎落彰化縣，分別是位在彰化基督教醫院大樓、臨南校街的萊爾富超商（杏一旭光店），買了一盤涼麵、一瓶鋁箔包奶茶，共計55元。

第二位幸運兒則是在彰化市自強南路全聯福利中心，買了48元一袋的胡蘿蔔；另外，芳苑鄉芳漢路上的台灣中油加油站，也開出千萬中獎發票，加油金額85元，是個幸運的機車騎士。

彰化分局銷售稅課課長何幸蓉表示，統一發票中獎獎號十分隨機，每一期開出的特別獎，不一定特別落在哪個縣市、區域，上一期特別獎獎號，就因為營業商號未把發票開出，仍是空白未使用狀態，所以得獎幸運兒從缺。

她說，正常來說每期統一發票開獎後，一般民眾多半不會馬上對發票，通常都等到至少一周後才會對獎，這三名幸運兒很可能還不知道自己幸運中大獎，而中獎之後也會等上一陣子才至金融機構兌領獎金。

(中時 )

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