一盤涼麵、一瓶奶茶 55元發票對中千萬特別獎

2018年12月04日 18:20 中時 謝瓊雲

千萬獎金得獎幸運兒是你嗎？在彰基一樓超商購買涼麵、奶茶，花了55元，就中了一千萬獎金。（謝瓊雲翻攝）

千萬幸運兒是你嗎？趕快把這一期的發票通通拿出來對。彰化縣開出3張107年9、10月期統一發票千萬特別獎，2張在彰化市、另外一張在芳苑鄉，其中彰化市兩人只花了50銅板價消費就成為千萬獎金得主，十分幸運。

根據中區國稅局彰化分局提供的資料，11月25日開出今年的9、10月統一發票中獎號碼，全國共有17張發票對中特別號獎號「96363025」，有3張獎落彰化縣，分別是位在彰化基督教醫院大樓、臨南校街的萊爾富超商（杏一旭光店），買了一盤涼麵、一瓶鋁箔包奶茶，共計55元。

第二位幸運兒則是在彰化市自強南路全聯福利中心，買了48元一袋的胡蘿蔔；另外，芳苑鄉芳漢路上的台灣中油加油站，也開出千萬中獎發票，加油金額85元，是個幸運的機車騎士。

彰化分局銷售稅課課長何幸蓉表示，統一發票中獎獎號十分隨機，每一期開出的特別獎，不一定特別落在哪個縣市、區域，上一期特別獎獎號，就因為營業商號未把發票開出，仍是空白未使用狀態，所以得獎幸運兒從缺。

她說，正常來說每期統一發票開獎後，一般民眾多半不會馬上對發票，通常都等到至少一周後才會對獎，這三名幸運兒很可能還不知道自己幸運中大獎，而中獎之後也會等上一陣子才至金融機構兌領獎金。

(中時 )