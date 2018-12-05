雞肉米糕好味道　學甲雞肉焿吃得到全雞料理

2018年12月05日 07:15 中時 莊曜聰

店家專賣雞肉料理，米糕、雞肉焿、雞肉滷味等。(莊曜聰攝)

店家已經傳承到第三代。(莊曜聰攝)

學甲雞肉焿開業已經有近50年歷史，目前傳承到第3代，店家採用肉質結實、甜度較高的九斤雞做為食材，而且是一雞多吃，有雞肉米糕、雞肉焿、白斬雞及各項雞肉滷味，小吃攤就能吃到全雞料理，非常特別，每天限量100份的雞肉米糕更是饕客必點，晚來就吃不到。

學甲雞肉焿就在當地信仰中心慈濟宮東側，每天一開店就門庭若市，也是學甲的排隊名店之一，雖然是小吃攤，但專賣雞肉料理，很有特色，店家只用當天現宰的溫體雞肉，還挑選飼養1年體重9台斤的「九斤雞」，肉質不軟爛，雞皮Q脆彈牙，有別於一般口感。

陳木村從父親手中傳承獨特口味，與太太梁麗珠共同經營，每天一早就要到店內準備熬煮高湯、製作滷味，沒有多餘的配方，整隻雞都可利用，雞骨熬湯、雞腿、雞翅、雞胸、雞爪、雞冠到內臟都能做成滷味，再配上雞油炒的辣油，噴香誘人。

而不同於雞肉飯，店家賣的是雞肉米糕，糯米配上切碎的雞肉，以及獨門的醬汁，蒸出來的米糕鮮甜入味，是內行人必點招牌，平日限量100份，假日會增加一些，但一出爐後，通常不到午餐時間就賣光，相當搶手。

店名：學甲雞肉焿

地址：台南市學甲區成功路38號

營業時間：上午11：15開始（賣完為止）

電話：0972315256

公休：星期三

價格：雞肉米糕、雞肉焿／30元

(中時 )