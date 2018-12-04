這關鍵測出你是愛獨處？還是真孤獨？

2018年12月04日 18:34 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

是從《享受吧，一個人的旅行》( Eat Pray Love)這部全球熱賣的電影與小說開始帶領的風潮嗎？「只有我一個人」的日常，從生活樣貌變成信仰，許多人開始覺得一個人過活也不錯，不應感到羞恥，即使一個人做完了孤獨量表裏的所有事情，也可以很驕傲正向地活著。

如果您正處於想要獨處並且能夠自在適應的狀態，這當然是一種幸福的樣貌。只是許多躲藏在「獨處」背後的靈魂，其實渴望被看見與陪伴。在看似享受一個人的同時，心裡隱然恐懼著－－沒有人需要你、你的需求沒有人知道，就算你突然之間化成一陣煙也不會有人在乎，天地這麼大，卻連個可以說句內心話的人都沒有……，在某個瞬間，硬撐的自我就被孤寂啃噬到支離破碎......。「其實不想孤獨」的獨處，是最令人心碎的日常，更是許多人揮之不去的心頭最大夢魘。

沒有朋友 讓 「我到底是誰？」這件事 失去定義座標

英國BBC報導指出，根據英國紅十字會的最新研究，英國數百萬人正承受孤獨而與社會疏離。數據顯示，參與調查的4千名成年人中，有五分之一表示他們根本沒有親密的朋友，更有超過三分之一的人表示，他們經常感到孤獨，沒有人可以交談，找不到歸屬感。

26歲的Hazel Newell隨著丈夫移居到陌生的城市，「大家都說這是個友善的地方，每個人見面都會互相打招呼，但是他們不是朋友，我找不到任何一個可以『說心裡話』的朋友。」

「當一個人沒有朋友，失去人際連結，『我是誰』這件事，就找不到定義的座標，你就失去了自己。」Hazel Newell說出重點。

（認識許多人、每天忙於人際交流，不代表就會不孤單。在人群裡卻覺得沒有人能說話，更顯無助。圖片來源：Pixbay）

隱性孤獨 身在人群或擁有人際關係 依舊感到寂寞

「人脈」與「朋友」不同，有廣泛人脈的人，在遇到困難時，卻不是所有人都願意幫助你。

日本暢銷書《不知道哪一天會分開，但不是今天》作者Ｆ說，「我是這麼定義朋友的：自己想到或感覺到的事，不必說明得清楚易懂，也不必硬要有個結論，更不必刻意說得逗趣，只要直率地說出口。能讓自己這麼想，而對方也會這樣直率回應的人，就是朋友。」

諮商心理師葉北辰認為，「朋友的定義有許多種，常見的三種人際功能是: 有些朋友是娛樂功能，可以一起玩樂和從事有興趣的活動，如打球、跳舞、遊伴等；有些朋友是實際功能，可以彼此幫忙，像同樣是媽媽、同是愛狗人，能互相提供諮詢或實際協助；有些朋友則是可以好好陪伴或是傾聽，具有支持功能。」

葉北辰分析，但有時即便你周圍都是人，每天都有不同的人際交流，仍舊備感孤寂，「這時可能得檢視自己的生活，孤單感恐來自於覺得自己不被接納或不被瞭解。」

「重點是，」葉北辰心理師強調，要朋友懂你之前，你得先懂自己的需求並能夠表達出來，要能夠覺察自己當下需要的是哪種人際功能，「很少有朋友能夠同時提供所有人際功能，所以要認清自己的需求，並找到適合的對象，以免你需要的不是對方可以提供的，或反過來，對方可以提供的並非你當下的需求。」

（引導自己發現「真正想做的事」，有助於找到適合的朋友。圖片來源：Pixbay）

不論一個人還是很多朋友 都可以過得很好 重點在於「連結感」

諮商心理師許皓宜說，在網路時代，朋友的定義也隨之改變。「有種老朋友，是即使多年未見未聯絡，一聯繫上就會馬上有『連結感』，這就是朋友的意義。」

「人會感覺孤單，是因與生俱來的『連結感』產生斷裂，有人說小嬰兒會笑，就是為了讓照顧他的大人，會因為可愛笑容而樂於看顧他的需求，與大人產生連結，」許皓宜說，但是許多人在成長過程中，可能因為種種挫折，丟失或是削弱了連結力，孤獨感也就此茁壯。

「我絕對相信，有種人『即使一個人也可以過得很好』，這是因為他有維繫自身連結感的能力－－他可以跟自己的未來聯結，規劃自己的生活，知道自己想要什麼，這個連結能力是向內的，不是向外的。」許皓宜說，當一個人有足夠的生命歷練，他的確可以獨處而自在。

不過也有許多人，內心還是希望能與其他人產生連結，卻又害怕朋友讓自己受傷，躲在自以為無害其實痛苦萬分的獨處裡。許皓宜說，「交朋友」這件事，並非一種技能，而是與生俱來的能力。每個人都可以找到朋友，這點無庸置疑，三個小提醒，幫你釐清誰是朋友：

1.要學會看人：

別以「相處時間長短」與「互動緊密與否」 判斷，尤其同事不適合當朋友。有共同興趣和話題的人，比較能產生連結感。

2.評估這個人是否適合：

不要太快信任別人，否則發生利益衝突時，容易從這段關係中受傷，必須從自己的經驗裡學習成長。

3.無論如何告訴自己「再嘗試一次」：

建立連結感需要付出信任，如果真的不願意孤單一個人，有時必須更勇敢一些，伸出觸手。

「你可以選擇孤單，但是別讓孤單選上你」，認真檢視自己的連結感，做出改變，是走出孤獨的開始。在獨處時，一個人獨來獨往不會悲哀；在日常裡，一群人熙來攘往不感寂寞。祝你的生活，隨心所欲，放心自在。

(中時電子報)