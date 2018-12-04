杜德偉2歲兒萌翻搶鏡！ 喊話「起來」拼二胎

杜德偉將推出國語專輯《起來》。(羅永銘攝)

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杜德偉有子萬事足。(羅永銘攝)
杜德偉一家三口難得公開同框。(羅永銘攝)
杜德偉和兒子互動相當逗趣可愛。(羅永銘攝)

杜德偉即將於18日發行睽違6年的國語專輯《起來》，4日舉辦發片記者會，老婆和2歲兒子AJ也都愛相隨到場，兒子也是首次在台灣公開露面，穿著一身整齊的迷你西裝，一點都不怕生的跑來跑去，大方和陌生人打招呼，記者會開始後指著台上的爸爸咿咿呀呀，還一度想衝上台，萌樣融化眾人。他笑說自己目標是能夠再生第二胎，若是雙胞胎更好，大方開黃腔自虧：「專輯叫『起來』，所以一定要起來，等我老婆有了第二胎，我就告訴大家我能不能起來。」

杜德偉國語新專輯磨了近六年，他相當感謝太太的支持，也說希望專輯能夠成為兒子未來的陪伴，「希望小孩長大後若迷失方向，可以從這張專輯找到一些正面的答案，因我不能永遠陪在小孩身邊。」

他和老婆並列專輯製作人，他佩服老婆可以一邊帶小孩一邊處理工作事務，「這時覺得自己很無能，我只能唱歌，其他都是太太。」他平常在家很少罵兒子，除非兒子摸到髒東西或危險物品，才會大聲喝止；若遇到兒子哭鬧，也會放著讓他哭累停止，才會抱抱他。他很少讓兒子聽自己的歌，但會和兒子一起唱歌，驕傲兒子音感越來越好，笑說：「但他暫時還是五音不全。」感嘆當了爸爸以後陪著兒子成長發現很多驚喜。

他今現場演唱了新歌〈妳在我的愛情裡〉，他這回親任專輯監製，從選歌、製作、編曲到視覺攝影、MV拍攝、宣傳，每個細節都親自參與。他雖爆料老婆對他很兇，但不忘感謝老婆的支持，嘴甜稱：「怕老婆才會發達。」

(中時 )

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