籃球》他感念嚴凱泰沒架子：打球脫臼還開玩笑

2018年12月04日 18:35 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

手中擁有裕隆男籃隊和台元女籃隊的裕隆董事長嚴凱泰昨天因食道癌逝世，籃球界失去一位重要人物，曾在裕隆籃球隊待了超過20年的台北市立大學男籃隊總教練李逸驊（原名李雲光），也難掩心中不捨。

回想和「嚴董」互動的趣事，李逸驊說：「印象有次練球，董事長有來，很喜歡籃球的他也下場跟我們打一下，我防守時相當認真，要蓋老闆火鍋，結果導致老闆小指脫臼，後來每次見到我，他都會伸出有點歪的小指來，笑著對我說：『節外生枝啊！』」

李逸驊並說，裕隆隊上下感情相當好，有時不會分年齡大小，直接叫綽號了，因此就連嚴凱泰也會跟著大家叫本名李雲光的李逸驊「光哥」，展現親切、不拘小節的一面。

李逸驊補充，已經有聯絡裕隆球團，目前先讓球隊處理完該辦事項，再和東方介德等裕隆老朋友一起回球隊看看。

台藝大教練葛記豪很感謝因食道癌過世的裕隆董事長嚴凱泰，當初給他機會效力裕隆隊一季。(大專體總提供)

效力過裕隆一個球季的葛記豪，謙虛說自己不敢多說什麼，「我和嚴董真的沒有互動機會，只有一次比賽時看到他坐在觀眾席，還有公司團拜時遠遠看到他，但就像許多人說的，董事長離開是籃球的損失，我很感謝他當初給我機會加入裕隆，讓長時間待在璞園隊的我，可以學到更多不同籃球體系，運用在我現在帶隊。」

葛記豪目前是台灣藝術大學籃球隊教練，和總教練李伯倫今天帶隊在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二場，以77：64擊敗李逸驊領軍的台北市大。

(中時電子報)