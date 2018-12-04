慈濟科大招考新住民公費生 5年學雜費全免還可領零用錢

慈濟科技大學108學年度招生30名新住民公費生，提供學雜費5年全額補助。（慈濟科技大學提供）

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慈濟科技大學108學年度招生30名新住民公費生，提供學雜費5年全額補助。（慈濟科技大學提供）

花蓮慈濟科技大學開設原住民護理科專班超過20年，以學雜費全免，包吃包住還包工作的優厚條件回饋地方，經校方多年申請，優惠福利觸角再延伸，明年加碼招收30名新住民子女名額，所有福利比照原住民專班，預計明年4月13日與原專班一同招考。

慈濟科技大學自1996年成立原住民專班，以獨招方式每年招生100名原住民公費生，補助學生求學5年學雜費、伙食費、住宿費、書籍費及制服費，學生每月可在領3000元到5000元零用錢，至今培育1400多名原住民學生。

教育部推動的「新南向人才培育推動計畫」以大學端為主，在產學合作、文化交流及東南亞語言課程為主，慈濟科大則將執行多年的公費觸角延伸到新住民子女，校長羅文瑞指出，108學年度開放全台新住民學生報考，預計招收30名，與現有的原住民專班享有相同資源。

他指出，公費生畢業後需履約在慈濟體系下6間醫院服務5年，包括台北新店慈濟醫院、台中潭子慈濟醫院、嘉義大林慈濟醫院、花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院或台東關山慈濟醫院等，相當於畢業即就業，不僅降低新住民家庭就學負擔，也協助學生們未來就業方向。

校方為避免原住民或新住民，因身份或家境差異，導致同儕排擠、對立或衝突，刻意將一般生、原住民學生與新住民子女共同編班，學習接觸不同族群、尊重多元文化，原住民生、新住民獨招考試將於明年4月13日，考試科目為國文、英語和數學，新住民學生依成績排序錄取前30名，原住民生則錄取前100名。

(中時 )

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