花蓮》走過3年前技藝競賽慘輸低潮 花農學子林啟翔奪金手獎雪恥

國立花農食品科學生林啟翔（左）參加食品檢驗分析職種的林啟翔以第5名成績拿下金手獎，洗刷3年前挫敗陰影。（張祈翻攝）

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攸關高中職學生升學重要賽事「技藝競賽」日前落幕，國立花蓮高工、花蓮高農分別在其領域競賽拿下3金6優勝、 1金5優勝的佳績，獲獎學生可在升學上獲得「選學校」的優勢，拿下金手獎的花農學生林啟翔說，3年前技藝競賽摃龜，這次競賽拿下金手獎，成功雪恥過去的挫敗，是最好的畢業禮物。

花蓮高農參加農業類技藝競賽，9個職種總計260名選手角逐，食品科學生林啟翔參加食品檢驗分析職種以第5名成績拿下金手獎，他說，國中時自信滿滿參加食品加工技藝競賽徹底失敗，以再戰技職競賽為目標，這次拿下夢寐的金手獎，洗刷了3年前的挫敗。

導師高志豪說，林啟翔自高一後就展現強烈企圖心，無論在學科、術科都積極完成進度，選手培訓期間，除了準時完成進度外，也主動與老師討論實驗技巧與觀念，是學校看好的獲獎選手。

參加工業類科技藝競賽的花蓮高工，面對全台150所工業類學校挑戰，拿下車床職種及機器人職種共3座金手獎及其他職種共6面優勝，其中機器人職種是今年首次納入工科競賽的職種，花蓮高工一口氣就拿下2座金手獎。

首次參加就獲獎的電機科吳信賢說，踏入選手室才知道機器人職種考的是「工業用機器人」不是過去國中小玩的機器人，過去學的程式、大小、機構完全不一樣，幾乎是打掉重練，2年訓練期間不斷碰壁，直到機器人終於聽他使喚後，才逐漸找到成就感。

「能完賽都是贏家！」花工校長黃鴻穎說，每位學生經過2年多的訓練，在高三這年從4月起，每隔4月就要參加比賽，一路從分區賽、決賽到工科賽，循環賽是考驗的是學生的耐力及體力，只要能完成賽事，個個都是實力堅強的選手。

(中時 )

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