國民黨基隆市議長之爭 蔡旺璉登記盼轉正

國民黨基隆市副議長蔡旺璉昨（3）日前往國民黨基隆市黨部登記參選議長，期盼能「轉正」。（翻攝自蔡旺璉臉書）

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2018基隆市三合一選舉結束，國民黨基隆市議員拿下16席，遠遠超過民進黨的6席，議長寶位可說是「唾手可得」，自現任議長宋瑋莉表態登記競選連任後，副議長蔡旺璉也向市黨部登記參選，並期盼此次能轉正，另外也傳出有2位議員有意角逐，今（4）日則邁入登記最後一天，市黨部也將在明（5）日宣布登記人選。

基隆市議會議員席次共31席，國民黨豪奪16席，確定過半，目前現任議長為宋瑋莉，副議長為蔡旺璉，國民黨市黨部主委黃希賢表示，2人都已向市黨部登記參選議長，今日晚間11時59分將截止登記。

黃希賢說，宋瑋莉率先登記議長參選後，有表態希望副手仍由蔡旺璉擔任，不過蔡旺璉此次則選擇「單飛」登記參選，另外黨內也有1位年輕議員、1位中年議員也想要角逐，但目前還沒有登記，不管多少組人馬登記，市黨部還是會朝向協調的機制，最後只推派1組人馬競選。

黃希賢補充，市黨部6日會進行第1次協調，總共會進行2次，因為25日就要選議長，還是希望大家能團結，讓藍軍在議會保住議長之位，若協調不成，則會採16名國民黨議員進行「假投票」，來選出人選。

「民主的制度下，都有機會可以角逐！」蔡旺璉表示，他擔任了13年的議員，原本擔任宋瑋莉的副手，不過昨（3）日決定前往市黨部登記參選議長，希望能拚拚看「轉正」，他與宋之間會是良性的競爭，因為民主的制度下，人人都有機會，之後也會尊重黨內協調，強調「不會傷和氣」，並希望能獲得「不分老中青的議員們」共同支持。

(中時 )

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