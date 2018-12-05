小小1碗雞肉飯 好吃香噴噴不簡單

2018年12月05日 07:14 中時 陳淑芬

老闆莊永芳說：「小小一碗，但好吃，並不簡單」。（陳淑芬攝）

大火雞每隻重達30多公斤，要處理並不容易。（陳淑芬攝）

老闆莊永芳（左）即將交棒給兒子莊佳達（左2）。他說，老滋味一定要傳承下去。（陳淑芬攝）

30年老店莊家火雞肉飯，用餐時間人潮總是滿座，老闆莊永芳說：「小小一碗，但要好吃，並不簡單，一定要忠於原味」，廚房裡好幾隻重達30多公斤的大火雞，料理好等待要去骨絞碎。他說，不惜成本的食材，只要簡單料理、掌握火侯，Q彈的壽司米加上鮮嫩的火雞肉及蔥酥油等，就令人食指大動。

莊永芳表示，他是嘉義人，原本在知名的日系公司上班，但礙於常被調動，他索性做起餐飲生意，30年前遷店到美村路及公益路口後，以嘉義最有名的火雞肉飯為主商品。他的火雞肉是向嘉義朴子農民訂購，每天宰殺急速冷凍運送而來，經師傅水煮、去骨，再以機器切細。

莊永芳強調，大火雞每隻重達30多公斤，要處理並不容易，雖然只是「水煮」，但是師傅一定要經驗豐富，才能煮出美味的肉質。

吃火雞肉飯要吃門道！莊永芳說，雞肉飯的肉質顏色若全呈現白色，就是雞胸肉，吃起來口感會柴；整隻火雞切成的，會有皮、有肉，呈現淡咖啡色的是腿肉、白色的是胸肉，混合吃起來的口感才會軟嫩。

「小小一碗，要好吃並不簡單」莊永芳表示，他不惜成本採用壽司米，煮米時要掌握火侯才會軟香粒粒分明，再淋上豬油、火雞肉本身油脂，吃起來香噴噴，好吃的秘訣還有自炸的蔥酥油及特製醬汁。莊永芳強調，做法簡單得就像家裡一般料理，但是過程不簡單，一定要忠於原味。

莊永芳即將交棒給兒子莊佳達，他說，老店已建立標準作業流程，30年來堅持衛生、健康的老滋味，一定要傳承下去。

●莊家火雞肉飯資訊：

地址：台中市美村路一段171號

電話：04-23107708

營業時間：上午11：00到20：00

價格：火雞肉飯大碗40元、小碗30元

(中時 )