有水當思無水苦 南水局：南部進入枯水期籲共同節水

2018年12月04日 19:40 中時 曹婷婷

時序進入枯水期，南區水資源局統計，9月迄今，南部地區平均降雨量約為歷年同期3成左右，轄區目前水情雖然尚屬正常，不過，隨著時序進入枯水期，加上台灣旱澇分明，雨季未臨之前恐須面臨一段旱季，因此，南水局除了持續嚴密監控水情及機動調度水源，維持供水穩定，每年這個時候都不忘疾呼各界共同努力節約用水。

南水局統計，截至12月4日止，嘉義地區蘭潭及仁義潭水庫合計蓄水量2698萬噸蓄水率78%，台南地區曾文烏山頭水庫合計蓄水量40799萬噸蓄水率69.5%，南化水庫蓄水量8434萬噸蓄水率90.3%，牡丹水庫蓄水量2121萬噸蓄水率80.5%。

南水局不僅每日監看轄區各水庫蓄水量及河川流量狀況，每月更邀集農政、台水公司、地方政府等單位，就水源總量管控、跨域支援調度等措施進行滾動檢討，以增加南部地區水資源整體調度應變能力，經由各農田水利會實施加強灌溉管理措施，日前已順利完成今年第2期稻作灌溉。

南水局局長連上堯表示，面對枯水季節將持續以水庫出水總量管制、水源跨區調度、落實加強灌溉管理等策略來因應，並落實水源設施維護整備工作；但也不厭其煩呼籲社會大眾「有水當思無水之苦」，請全民務必加強節約用水，南水局也會和社會各界共同努力，以最積極作為與謹慎態度持續監控水情，確保枯水期間供水穩定。

(中時 )