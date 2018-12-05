高大師生堆上萬張骨牌 展現梵谷星夜

高雄大學工藝與創意設計學系助理教授黃裕宸開心展示骨牌。（林瑞益翻攝）

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旺報

為了展現流動版的梵谷名畫「星夜」，高雄大學工藝與創意設計學系師生利用骨牌複製，日前舉行「推倒儀式」，吸引大批師生到場觀看。從製作到堆疊耗時近1個月，萬餘片的骨牌不到1分鐘全數倒平，讓梵谷畫筆下的漫天繁星彷彿躍然而出。

設計骨牌活動的藝創系助理教授黃裕宸說，這是大一「基本造型構成（一）」課程內容之一，點、線、面是學設計的基本功，有了紮實基礎，才能進行平面及立體創作，過往教學訓練多在紙張作業，她秉持「設計課的前題先要好玩，才能吸引學生投入」精神，於是規畫這項理論結合互動趣味的活動。

骨牌由合成板裁切而成，每張長6公分、寬3公分、厚1.2公分尺寸，總計需要1萬800片。就讀大一的45名學生分成9組，1組負責1個區塊1200張骨牌，需將區塊內的每張骨牌立面串起幾何圖案，9個區塊即有9幅各自不同圖案，當骨牌接連倒下，側面便呈現梵谷名畫「星夜」。

製作萬餘張骨牌並非易事，由大三學生高玉芳統籌，與大二學生郭芷言、吳芯瑜協助學弟妹完成裁切修（磨）邊工作，再加上討論設計、圖案上色，到堆牌、試推、修正，花了快1個月，學生經常忙到深夜。

尤其在設計轉彎、連接各組（區塊）圖案的機關耗費不少心思，不斷失敗再修正，學生儘管累到不成人形，看到順利完成，很有成就感。

(旺報 )

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