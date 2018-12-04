台灣隱形冠軍！ 中山EMBA15位CEO出書《築夢的堅持》

2018年12月04日 19:18 中時 柯宗緯

圓石禪飲集團董事長楊紘璋在就學期間獲益良多，除建立人脈外，也找到合作對象。（柯宗緯攝）

劉世琪（左）、蔡雅敏兩人都是醫師，但就讀中山EMBA打開人生另一扇窗。（柯宗緯攝）

中山大學第19屆EMBA十五位成功企業家集體出版新書《築夢的堅持》，今舉辦發表會，「隱形冠軍」故事精神在於「堅持夢想，美夢成真」，歷經台灣產業轉型與契機，見識到許多創新勇敢的發展策略，此書也獻給中山EMBA 20周年最佳的禮物，同時將所有版稅收入捐給慈善機構。

新書《築夢的堅持》大獲好評，目前預購量已衝進本週金石堂暢銷書排行榜：商業企管類第一名，非文學類第二名。今新書發表會包括中山大學副校長蔡秀芬、中山管院院長陳世哲、中山EMBA執行長林東清等15位CEO均親自出席，展現「中山人、一家人」的氣勢。

圓石禪飲集團董事長楊紘璋表示，念中山EMBA對經營管理有很大助益，例如企業參訪到學長姐公司，發現每個人經營理念不同，從中學習優點，汲取經驗。而「人脈」也相當寶貴，他也找到有興趣合作的對象，接下來可能在罐子、杯子上放廣告，另有學長姐展現投資意願。

楊紘璋說，目前產業升級，人力成本增加，因此圓石3代店為「極渴」，以全自動設備設計易開罐包裝，在店面及販賣機販售，接下來通路將進軍四大超商，目前也西向大陸廣州、東莞、深圳等地，以及新南向越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨等國家海外拓點。

「想走出醫療象牙塔，給自己不同衝擊！」愛明眼科診所院長劉世琪說，長期在醫界接觸到的盡是醫療知識，但在EMBA猶如打開一扇窗，在開業思考更趨完善，不僅思考病人健康，也須有經營管理概念。

蔡雅敏皮膚科診所院長蔡雅敏是企業二代，她笑說，「血液中流著創業夢想」，自身較特別之處，是進入EMBA學習後，一邊讀書寫論文，一邊創業，省去「瞎子摸象」階段，更能系統化瞭解經營管理層面，創業過程也有學長姐當後盾鼓勵，終於能在美術館開業，診所逐步上軌道，完成這項不可能的任務。

(中時 )